Cuffie On-Ear JBL Tune a metà prezzo con l'offerta anticipata Black Friday

Cuffie On-Ear JBL Tune



Cuffie On-Ear JBL Tune: audio immersivo e massima versatilità

Le Cuffie On-Ear JBL Tune rappresentano un vero must-have per chi è particolarmente appassionato di musica e ama ascoltare i propri brani preferiti sempre in modo impeccabile.

A renderle uniche è il famoso audio JBL conosciuto in tutto il mondo che garantisce prestazioni sempre ottimali con bassi profondi ed alti cristallini. In questo modo ti sentirai come al centro di un concerto in qualsiasi luogo tu sia e in ogni momento.

Un’altra caratteristica importante è la funzionalità di Connessione Multipoint attraverso la quale è possibile passare da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità: in questo modo, ad esempio, potrai ascoltare un video sul tablet e passare alle chiamate sul cellulare o attivare l’assistente vocale con il pulsante multifunzione in un attimo.

L’autonomia è un’altra specifica unica: hai a disposizione ben 40 ore di riproduzione musicale no-stop, mentre con il cavo USB Type-C potrai caricarle completamente in sole 2 ore. Allo stesso tempo, sfruttando la ricarica veloce, basteranno 5 minuti per avere 2 ore di autonomia.

