Cuffie over-ear Beats a meno di metà prezzo: oggi le paghi 230€ in meno

Sei alla ricerca di un’idea regalo per un amico appassionato di musica? Abbiamo quello che fa per te! Parliamo delle Cuffie Wireless Beats Studio3, oggi disponibili su Amazon a soli 169 euro con uno sconto bomba del 57%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anch in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie Wireless Beats Studio3: audio impeccabile e massima comodità

Le Cuffie Wireless Beats Studio3 rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole godere delle proprie canzoni al massimo.

Si caratterizzano per una calibrazione audio in tempo reale che garantisce un’esperienza d’ascolto straordinaria che permette di immergerti letteralmente nella tua musica preferita in qualsiasi luogo tu sia. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore pura (Pure ANC) blocca attivamente i rumori ambientali offrendo un isolamente impeccabile.

Inoltre, grazie al chip Apple W1 e alla tecnologia Bluetooth senza rivali nel settore, hai un raggio d’azione più ampio, con meno perdite di connessione così da poter sfruttare gli auricolari sempre nella massima versatilità.

La batteria super potente agli ioni di litio è un’altra caratteristica davvero interessante in quanto ti offre fino a 22 ore di autonomia, mentre con la modalità Fast Fuel bastano 10 minuti di ricarica per avere 3 ore di ascolto.

Le Cuffie Wireless Beats Studio3 oggi sono disponibili su Amazon a soli 169 euro con uno sconto bomba del 57%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anch in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.