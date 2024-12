Cuffie over-ear Bose a quasi metà prezzo: risparmi quasi 200€ (e arrivano prima di Natale)

Preparati ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con le Cuffie over-ear Bose QuietComfort Headphones! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 209 euro con un mega sconto del 48%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita.

Cuffie over-ear Bose QuietComfort Headphones: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie over-ear Bose QuietComfort Headphones rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole ascoltare al massimo le proprie tracce preferite.

Una delle caratteristiche più importanti degli auricolari è la funzionalità di cancellazione attiva del rumore attraverso la quale è possibile escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e andare oltre il ritmo anche in ambienti molto rumorosi. In più, potrai scegliere tra due modalità di ascolto ovvero Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

Allo stesso tempo il comfort è sempre assicurato grazie ai morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile le mantiene in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe.

La batteria super potente non è da meno in quanto offre una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, mentre con una ricarica di 15 minuti puoi goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più.

