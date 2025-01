Cuffie Professionali da Studio mai state ad un prezzo così basso: tue a meno di 50€

Oggi su Amazon trovi una mega offerta su un gadget che è un vero e proprio must-have per chi lavora con la musica, o semplicemente vuole ascoltare tutto in modo perfetto. Parliamo delle Cuffie Professionali da Studio OneOdio Pro 50, al momento disponibili a soli 47 euro con un super sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione!

Cuffie Professionali da Studio OneOdio Pro 50: modalità di utilizzo e specifiche tecniche

Le Cuffie Professionali da Studio OneOdio Pro 50 sono dotate di una bobina vocale giapponese e un diaframma top di gamma che offrono un suono di qualità professionale per soddisfare anche gli intenditori di audio più esigenti.

Grazie all’unità driver da 50 mm ad alte prestazioni e alla funzionalità di isolamento acustico, potrai immergerti nei tuoi contenuti preferiti godendo alti cristallini e bassi profondissimi anche quando sei ad alto volume.

Allo stesso tempo il comfort è sempre assicurato grazie ai paraorecchie con proteine della memoria che sono progettati per disperdere la pressione e l’accumulo di calore, oltre ad essere combinati con l’archetto in morbida pelle per offrirti la massima comodità e un isolamento superiore.

La modalità di utilizzo è estremamente semplice grazie ai connettori placcati in oro da 3,5 mm e 6,3 mm su ciascuna estremità del cavo audio: basterà semplicemente collegare uno dei due cavi in base alle proprie esigenze e cominciare ad ascoltare ciò che si vuole.

