Cuffie True Wireless Sony scontatissime al -38%: le paghi solo 36€ su Amazon

Oggi su Amazon trovi degli auricolari top di gamma ad un prezzo davvero unico! Parliamo delle Cuffie True Wireless Sony, al momento disponibili a soli 36 euro con uno sconto conveniente del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie True Wireless Sony: audio immersivo e autonomia estrema

Le Cuffie True Wireless Sony rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole ascoltare in modo impeccabile i propri brani preferiti in qualsiasi momento della giornata. Nello specifico, grazie alla tecnologia DSEE che esegue l’upscaling di ogni traccia questi auricolari offrono un audio di alta qualità per tutti i tipi di musica, garantendo bassi profondi ed alti cristallini.

Una caratteristica fondamentale di questo modello è la batteria super potente che permette di avere un’autonomia lunghissima di 22 ore. Inoltre la funzione di ricarica rapida fornisce 1 ora di riproduzione in soli 5 minuti, così da non rischiare mai di rimanere senza la tua musica preferita.

A caratterizzare gli auricolari Sony è anche la funzionalità di Connessione Multipoint grazie alla quale è possibile associare contemporaneamente due dispositivi tramite Bluetooth, che si tratti di smartphone o pc, e passare velocemente da uno all’altro per una massima versatilità.

Allo stesso tempo il comfort è sempre assicurato in quanto hanno un peso di soli 4,6 grammi e un design compatto ed ergonomico così da rimanere sempre stabili anche durante l’attività sportiva.

