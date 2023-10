Con queste Cuffie Wireless in OFFERTA gaming, chiamate e musica non saranno più gli stessi!

Che tu sia un gamer, faccia videochiamate per lavoro o per diletto, oppure ascolti la buona (o la cattiva) musica, non puoi prescindere da cuffie che offrano un’ottima qualità. Ma che, al contempo, siano comode e portabili per ore senza che le tue orecchie ne risentano e senza sentire un peso sul capo. Avrai questo e altro con la cuffia wireless Logitech, che ha anche il vantaggio di essere senza fili. Quindi potrai muoverti liberamente senza dover essere limitato dai centimetri di un cavo. Pensa a quando fati attività fisica o rassetti casa. Ma la vera chicca è la fascetta a sospensione, che le rende impercettibili sulla testa. Oggi la otterrai a soli 89,93 euro!

Cuffia wireless Logitech G733: le caratteristiche

Le cuffie wireless Logitech, oltre a tutto quanto già detto nell’incipit, offre anche un’autonomia di ricarica di 29 ore di uso continuo! L’audio wireless LIGHTSPEED e il raggio d’azione di 20 metri ti offrono una libertà totale. Personalizza gli effetti di luce del tuo headset grazie a 16,8 milioni di colori; Fatti notare con l’illuminazione RGB frontale e a doppia zona, con animazioni in pre-set. I confortevole archetto a sospensione con design reversibile delle cuffie G733 è ottima per lunghe sessioni di gioco.

Ottimo poi il microfono rimovibile e la tecnologia blue voice, con filtri vocali avanzati garantiscono alla tua voce un suono pulito, ricco e professionale! La tecnologia DRIVER PRO-G offre un audio immersivo, che riduce le distorsioni, per un sound dettagliato e vivido. Il confort è offerto anche da una morbida imbottitura a doppio strato in memory foam. Il design si adatta alla tua testa per un comfort duraturo.

Insomma, confortevoli, dall’audio perfetto e dal microfono impeccabile. Oggi otterrai le cuffie Logitech wireless a soli 89,93 euro!

