Cuffie Xbox Wireless, super Premium e super scontate!

Le nuove console, che poi non sono più tanto nuove visto che sono ormai a mezza vita, hanno portato un sacco di innovazioni, non solo in ambito grafico. Anche a livello audio complice la maggior potenza computazionale si è potuto dare supporto a codec audio di grande qualità e spazialità. Se non si ha un home cinema di livello in casa come fare per godere di tutto questo ben di Dio sonoro? Ci vogliono delle cuffie! E su Xbox le cuffie da comprare sono proprio quelle targate Xbox, essendo prodotte e realizzate da Microsoft stessa. Soluzione Premium fatta in casa, per spremere al massimo la spazialità dell’audio restituito dai giochi! Il prezzo di listino è tutto sommato (quasi) accessibile, ma 100 euro sono sempre 100 euro. E allora ci pensa Amazon a far calare il costo con un bel MENO 21%, ovvero possiamo pagare le Cuffie Xbox Wireless 78,99 euro! Non male, vero?

Audio spettacolare!

Con driver da 40mm e supporto per tecnologie audio avanzate come il Dolby Atmos, le Cuffie Xbox Wireless sono la scelta da privilegiare quando si vogliono c0mprare cuffie wireless di grande qualità per Xbox. Anche perché, ovviamente, massima compatibilità e latenza ridotta a zero visto che si tratta di cuffie nate per essere usate su un solo dispositivo. Ovviamente sono super compatibili anche su PC ovviamente. L’audio è decisamente spaziale, con bassi potenti e profondi, alti e medi nitidi, per una piacevolezza d’ascolto decisamente equilibrata.

La facilità di connessione tramite Bluetooth o via Wi-Fi proprietario di Xbox rende queste cuffie estremamente versatili, per passare senza problemi dalla console al PC o allo smartphone. La capacità di gestire contemporaneamente due connessioni diverse è un punto forte delle cuffie. Inoltre, la lunga autonomia della batteria, che raggiunge fino a 15 ore di utilizzo continuo, assicura che le cuffie siano sempre pronte all’uso anche per sessioni di gioco molto lunghe!

MENO 21%, ovvero possiamo pagare le Cuffie Xbox Wireless 78,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.