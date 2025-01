Dash Cam Auto 4K: qualità eccellente per la tua sicurezza a soli 41€

Hai presente quel momento in cui un’auto sbuca dal nulla, e vorresti un superpotere per rivedere tutto al rallentatore? Bene, la Dash Cam Auto Anteriore e Posteriore 4K a soli 41,32€ è esattamente quel superpotere, ma senza mantello (e senza bisogno di superpoteri)!

Video da Oscar per la sicurezza

Questa dash cam è come il miglior regista di Hollywood: cattura tutto in 4K Ultra HD davanti e in 1080P Full HD dietro. Con dettagli così nitidi che persino le targhe sembreranno protagoniste del film! Perfetta per immortalare ogni curva, ogni semaforo e anche quel panorama mozzafiato che non hai tempo di fotografare. Con la scheda SD da 64GB inclusa, sei pronto a registrare sin dal primo giorno. E non preoccuparti di finire lo spazio: la registrazione in loop elimina i vecchi video per fare spazio a nuovi colpi di scena. Nessun rischio di perdere il meglio!

Connettiti via WiFi al tuo smartphone e diventa il regista del tuo viaggio. Con l’app dedicata puoi guardare, scaricare e condividere i tuoi video in un lampo. Perfetto per mostrare agli amici (o al tuo assicuratore) chi è davvero il protagonista sulla strada. Parcheggiare è già abbastanza stressante, ma con questa dash cam puoi rilassarti. Rileva urti e movimenti sospetti e registra tutto mentre tu sei a fare shopping o a gustarti un caffè. Il sensore G fa il resto, salvando i video importanti come un investigatore privato.

Sicurezza, stile e tranquillità: tutto in un solo dispositivo! Acquista oggi stesso la Dash Cam Auto 4K a soli 41,32€ al 5% con l’offerta a tempo Amazon.

