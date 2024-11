Dash Cam Auto a soli 31€: OCCASIONE PAZZESCA per la tua sicurezza alla guida

Se stai cercando una dash cam per la tua auto che sia come un co-pilota silenzioso e sempre vigile, la Dash Cam Auto WeBeqer è quello che fa per te. A un prezzo super competitivo di 31,99€ grazie al coupon con il 20% di sconto, questa piccola meraviglia offre un mix di sicurezza e tecnologia senza svuotarti il portafoglio.

Immagina di avere un occhio extra sempre pronto a registrare tutto quello che accade sulla strada (sì, anche quelle manovre “creative” degli altri automobilisti) con una qualità 1080P Full HD. E con l’angolo di visione di 176°, puoi star certo che nessun dettaglio sfuggirà!

Mai più brutte sorprese quando sei alla guida

La dash cam ha anche la capacità di memorizzare i momenti importanti. Grazie al G-Sensor, riconosce urti e collisioni, attivando immediatamente la registrazione e mettendo al sicuro i video più critici. Niente paura se la memoria si riempie: con la registrazione in loop, la dash cam elimina i vecchi file inutili, così non dovrai mai preoccuparti di dover cancellare nulla. E per chi guida di notte? La Dash Cam ha una visione notturna IR per registrare video nitidi anche sotto la luce tremolante dei lampioni, o in quelle strade buie in cui l’illuminazione è solo un miraggio.

Ma aspetta, non è finita! Questa dash cam fa anche il guardiano quando sei lontano dall’auto. Con la modalità di monitoraggio del parcheggio, è sempre pronta a cogliere eventuali movimenti sospetti attorno alla tua auto.

La Dash Cam è la compagna di viaggio perfetta: discreta, affidabile e dotata di una visione da falco, il tutto a soli 31,99€ con il coupon del 20%. Montala sul cruscotto, e goditi i tuoi viaggi con un po’ di serenità in più!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.