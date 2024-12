Dash Cam con modalità parcheggio e non solo: regalo IDEALE per viaggiatori

Questo Natale stupisci un amante della guida con un regalo che unisce tecnologia e sicurezza! La Dash Cam Omni al 35% in meno a soli 155€ è molto più di una semplice dash cam: è un compagno di viaggio ideale per chi passa tanto tempo al volante, sia per lavoro che per piacere.

Sicurezza e innovazione in un unico dispositivo

La caratteristica che cattura subito l’attenzione è la rotazione a 360°, che permette una visione completa dell’ambiente circostante, garantendo che nulla sfugga. Sia che si tratti di un panorama mozzafiato o di monitorare eventuali situazioni pericolose, la visuale è sempre impeccabile.

Grazie alla visione notturna superiore, puoi contare su registrazioni nitide anche al buio, ideale per chi guida spesso di notte. La memoria eMMC integrata da 128GB assicura ampio spazio per archiviare video senza la necessità di schede esterne, mentre la funzione di registrazione time-lapse è perfetta per creare filmati affascinanti dei tuoi viaggi. Con la modalità parcheggio 24H e il rilevamento del movimento AI, puoi lasciare l’auto tranquillo: la dash cam sorveglia e registra ogni movimento sospetto intorno al veicolo. Tutto in qualità 1080P Full HD, per immagini sempre chiare e dettagliate. Se hai un amico o un parente che trascorre tanto tempo alla guida, questa dash cam è il regalo che farà la differenza. Oggi è disponibile su Amazon, pronta per essere impacchettata e messa sotto l’albero.

Fai il regalo perfetto a chi ama la strada e rendi i suoi viaggi ancora più sicuri e indimenticabili. Quest’anno sotto l’albero ci vuole la 70mai Dash Cam Omni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.