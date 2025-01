DAZN, nuova offerta a prezzo stracciato: abbonamento da 5,75 euro al mese

Prosegue la campagna al ribasso di DAZN, che nelle scorse ore ha lanciato una serie di nuove offerte tutte da scoprire. Per potersi abbonare e seguire in diretta la Serie A e il meglio dello sport nazionale ed internazionale. Le promozioni in questione riguardano nello specifico tutti i nuovi abbonati che decidono di pagare la sottoscrizione annuale in un’unica soluzione.

Scegliendo dunque il pagamento dei 12 mesi in una volta sola, sarà possibile godere di DAZN ad un prezzo stracciato come mai prima d’ora. Si parla infatti di soli 5,75 euro al mese per il piano base, che va poi a salire in base al taglio che si sceglie. E dunque alla tipologia di vantaggi di cui si vuole usufruire, sia in termini di servizio offerto che di numero di dispositivi che si possono collegare contemporaneamente alla piattaforma.

DAZN: tutte le nuove offerte e il listino aggiornato

Una campagna promozionale già disponibile sul sito web ufficiale di DAZN, alla quale si può accedere semplicemente creando un nuovo profilo e selezionando il tipo di taglio di proprio interesse. Ecco nel dettaglio tutte le possibilità a disposizione:

DAZN Start: il piano low cost della piattaforma è in promozione a 69 euro all’anno. Il che equivale a 5,75 euro al mese . C’è anche la possibilità di non pagare in un unica soluzione, ma in questo caso la spesa prevista è di 11,99 euro;

il piano low cost della piattaforma è in promozione a 69 euro all’anno. Il che equivale a . C’è anche la possibilità di non pagare in un unica soluzione, ma in questo caso la spesa prevista è di 11,99 euro; DAZN Goal Pass: il taglio per poter seguire tre partite di Serie A a giornata su due dispositivi in contemporanea nella stessa rete domestica costa invece 89 euro all’anno. Ossia 7,42 euro al mese ;

il taglio per poter seguire tre partite di Serie A a giornata su due dispositivi in contemporanea nella stessa rete domestica costa invece 89 euro all’anno. Ossia ; DAZN Standard: l’offerta più interessante, per poter vedere tutta la Serie A, la Serie B, la Liga Spagnola e tanto altro ha un prezzo fissato di 259 euro all’anno. Corrispondenti a 21,58 euro al mese ;

l’offerta più interessante, per poter vedere tutta la Serie A, la Serie B, la Liga Spagnola e tanto altro ha un prezzo fissato di 259 euro all’anno. Corrispondenti a ; DAZN Plus: scegliendo questo piano tariffario, è possibile accedere all’intera proposta della piattaforma con quattro dispositivi collegabili da due reti domestiche diverse. Il costo? 399 euro all’anno, che equivalgono a 33,25 euro al mese.