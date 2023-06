Dead Space Remake... la paura non fa 90, fa 49,99 euro!

Dead Space è il remake del celebre gioco survival horror del 2008, sviluppato da Motive Studio e pubblicato da Electronic Arts. Un gioco amatissimo, un survival horror come non se ne fanno più, che ci ha fatto rabbrividire con i suoi spaventosissimi jump scare. Potremmo rivivere la storia di Isaac Clarke, un ingegnere spaziale che si ritrova a dover affrontare una minaccia aliena a bordo della nave mineraria USG Ishimura, infestata da creature mostruose chiamate Necromorfi. Il tutto ovviamente all’insegna del graficone rinnovato e dagli effetti speciali proposti dalle console di nuova generazione, e in special modo dalla PlayStation 5. Il vero effetto speciale è però il prezzo, su eBay possiamo acquistare Dead Space Remake PS5 a sole 49,99 euro, un prezzo da brividi!

Bello da paura

Dead Space è stato realizzato con il motore grafico Frostbite Engine, ricostruendo tutti i sistemi da zero e introducendo miglioramenti visivi, sonori e di gameplay. Il gioco offre una grafica mozzafiato, con illuminazione volumetrica e dinamica, effetti di particelle e ombre realistiche. Il gioco sfrutta anche le potenzialità delle nuove console, offrendo un’esperienza senza soluzione di continuità tra i livelli senza schermate di caricamento.

Il gameplay di Dead Space si basa sul concetto di strategic dismemberment, ovvero la necessità di recidere gli arti dei Necromorfi per eliminarli in modo efficace. Il gioco offre tante armi e strumenti vari d’offesa, che possono essere potenziati e personalizzati.

Il remake di Dead Space è fedele al gioco originale, ma introduce anche alcune novità e modifiche. Tra queste, vi è la presenza di dialoghi per Isaac, che ora interagisce con gli altri personaggi. Inoltre, Dead Space ci racconta di più e meglio la storia e il background degli avvenimenti rispetto all’originale. A livello prettamente tecnico il gioco supporta anche la tecnologia Tempest 3D Audio di PlayStation 5, che offre un suono immersivo e spaziale. Sentirete davvero i Necromorfi arrivarvi alle spalle… siete avvertiti!

Un remake bello come questo e a questo prezzo va acquistato senza indugi! Dead Space Remake PS5 a 49,99 euro solo su eBay!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.