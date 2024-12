Diffusore Bluetooth Bose a quasi metà prezzo: oggi è tuo a mini prezzo

Durante le feste di Natale vuoi portare con te la tua musica preferita e creare sempre l’atmosfera giusta? Allora approfitta della super promozione sul Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose è un dispositivo compatto e super potente che produce un suono forte e chiaro con bassi incredibilmente profondi e alti super cristallini.

Questo modello è dotato di un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato così da poter riprodurre qualsiasi tipologia di brano sempre in modo ottimale. Anche la sua portabilità è sempre massima grazie al pratico cinturino in silicone resistente agli strappi attraverso il quale può essere agganciato allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio, oltre ad essere protetto da urti e vibrazioni.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua resistenza: lo speaker, infatti, vanta un rivestimento in gomma di silicone, che lo protegge da ammaccature, incrinature e graffi, mentre la morbida finitura non mostra quasi mai segni. Per finire, soddisfa gli standard IP67 quindi è impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze.

