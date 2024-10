Diffusore Bose SoundLink con microfono integrato in svendita: solo per i clienti Prime

La Festa delle Offerte Prime è appena cominciata con promozioni da capogiro! Se vuoi portare la festa ovunque, approfitta subito della promozione sul Diffusore Bose SoundLink Revolve+ II: oggi è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Si tratta di un’occasione davvero unica e irripetibile!

Diffusore Bose SoundLink Revolve+ II: audio al top e massima resistenza

Il Diffusore Bose SoundLink Revolve+ II è progettato per offrire un suono a 360° e una copertura uniforme in ogni angolo dell’ambiente in cui lo posizioni.

Si contraddistingue dagli altri modelli per un suono ancora più potente e profondo che ti farà immergere nella tua musica preferita facendoti sentire al centro di un vero e proprio concerto ovunque tu sia. In più ha una robustezza davvero imbattibile, è resistente all’acqua e alla polvere ed è facile da trasportare in qualsiasi luogo sfruttand la flessibile maniglia in tessuto.

Un’altra specifica importante è l’estesa autonomia di 17 ore della batteria ricaricabile agli ioni di litio che, tra l’altro, è semplicissima da ricaricare tramite porta USB Micro-B.

Grazie al microfono integrato, è possibile anche rispondere alle chiamate e accedere all’assistente vocale predefinito del dispositivo direttamente dal diffusore. Inoltre, puoi connettere il diffusore a un dispositivo con integrazione Amazon Alexa, come Echo Dot, e controllare la musica con i comandi vocali.

