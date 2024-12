Digitale Terrestre, a Natale arrivano tanti nuovi canali: come averli tutti

Lo switch off del Digitale Terrestre allo standard DVB-T2 ha preso il via ormai qualche anno fa, con una serie di novità annunciate da parte del Governo e che permetteranno ai cittadini residenti in Italia di avere una lunghissima lista di canali. Tutti gratuiti e in alta definizione, per un’offerta mai così ampia e variegata. Basterà avere una TV o un decoder compatibili con le tecnologie più avanzate per poter agganciare le varie aggiunte. Che stanno venendo implementate di volta in volta, sia a livello Regionale che Nazionale.

Anche in questi ultimi giorni del 2024 e in vista del Natale, nulla verrà lasciato al caso. E anzi, proprio in queste ore è stata comunicata l’introduzione di alcune interessanti nuove emittenti sul Digitale Terrestre. Che entreranno sin da subito a far parte del pacchetto di canali free visibili comodamente dalla propria televisione. Tutto quello che bisogna fare è procedere con una ricerca automatica della lista, così da avere tutto perfettamente visibile alla giusta numerazione.

Digitale Terrestre, tutti i nuovi canali in arrivo

Le prime importanti novità del Digitale Terrestre entrano a far parte del Persidera MUX 3, con due nuove emittenti che sono già da oggi visibili. Si tratta delle versioni audio di Radio Zeta e Radiofreccia, posizionate ai due LCN 737 e 738. Arriva anche RTL 102.5 Caliente, alla posizione 743 e che si aggiunge alle già disponibili posizioni 233 e 533. Per avere informazioni sul traffico, c’è RTL 102.5 Traffic all’LCN 739.

E per non farsi mancare nulla, ci sono RTL 102.5 Best al 740, RTL 102.5 Napule’ al 741, RTL 102.5 Disco al 742 e RTL 102.5 Bro&Sis. al 743. Se queste novità sono a livello nazionale, non mancano quelle a livello regionale del Digitale Terrestre. In particolare, il MUX Locale 4 in Umbria accoglie 6SR News, Vintage TV, Salsaforte TV e OrteTV in Alta Definizione.

Come anticipato, per poter agganciare tutte queste emittenti inedite non bisogna far altro che procedere con una ricerca automatica dei canali. Accedendo al menu dal telecomando della propria TV, andando nella sezione dedicata alla ricerca e selezionando l’opzione automatica.