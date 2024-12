Digitale Terrestre, addio a questo canale TV Nazionale (ma se ne aggiunge un altro)

Ulteriori modifiche in arrivo sul fronte Digitale Terrestre, che anche in questi ultimi giorni del 2024 sta registrando alcuni importanti cambiamenti sul fronte della lista di canali TV a disposizione di tutti i cittadini residenti in Italia. Per far fronte a quella che sarà l’offerta completa una volta che lo switch off allo standard DVB-T2 sarà completato.

Se nei giorni scorsi c’è stato un semplice cambio di numerazione per alcune emittenti, quello che è successo nelle ultime ore merita sicuramente maggior attenzione. Dopo aver fatto la ricerca automatica dei canali, infatti, noterai che una proposta a livello Nazionale è stata rimossa e non sarà più disponibile per nessuno. Di contro però, c’è anche un’interessante aggiunta.

Digitale Terrestre, tutte le ultime modifiche ai canali TV

Come già preannunciato nelle settimane passate, gli ultimi giorni di dicembre si sarebbero rivelati ricchi di sorprese per il Digitale Terrestre. E infatti così è, con una lista canali TV che cambia continuamente e non smette di stupire gli utenti. La novità più importante appena resa ufficiale è una: la rimozione della copia di Prima Free. Ossia un canale disponibile all’interno del Mux DFree e che aveva il nome di Uno TV. Posto all’LCN 231 della piattaforma, ora per vedere tutta la proposta di Prima Free bisognerà andare alla numerazione 170. Con un palinsesto trasmesso in MPEG-4 H.264.

E non è finita qui perché, per controbilanciare a questa rinuncia, sempre sul Digitale Terrestre c’è un’importante novità a livello Nazionale che è già stata resa disponibile per tutti. Ossia il cambio di nome del canale Fishing TV, che diventa Italia Fishing TV ed è sintonizzabile al Mux Cairo Due. Per la numerazione, confermato invece l’LCN 441.

Se ancora non lo hai fatto, ti ricordiamo che puoi godere costantemente delle varie modifiche apportate al Digitale Terrestre facendo una ricerca automatica della lista canali. Ti basta andare nel menu dal tuo telecomando, selezionare la categoria dedicata ai canali e premere su OK nella voce di risintonizzazione automatica.