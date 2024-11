Digitale Terrestre, altra novità a novembre: come attivare il nuovo canale

Il Digitale Terrestre fa il carico di novità e non sembra volersi fermare. Come da promesse, lo switch off allo standard innovativo DVB-T2 avrebbe portato ad un aumento corposo della lista di canali TV disponibili gratuitamente per tutti i cittadini residenti in Italia. Con una qualità mai vista prima e una possibilità di scelta senza precedenti. Ed è esattamente quello che sta succedendo.

Dopo l’ultimo aggiornamento a livello regionale avvenuto qualche ora fa, il mese di novembre si prepara ad accogliere l’ennesima novità che farà felici tutti. C’è infatti una nuova emittente che esordisce all’interno dell’offerta gratuita. Con una semplice risintonizzazione automatica dei canali, già da oggi è possibile accedere ad una programmazione tutta nuova, completa e attiva 24 ore su 24.

Nuovo canale sul Digitale Terrestre: di cosa si tratta

Si chiama CS24.Live, ed è il nuovo canale TV introdotto nel mese di novembre sul Digitale Terrestre. Sintonizzabile all’LCN 63 del Mux Persidera 3, questa emittente promette di essere un punto di ritrovo per tutti gli utenti. Con un palinsesto molto ampio e che propone aggiornamenti continui e notizie 24 ore su 24.

Ci sarà cronaca, musica, cultura e spettacolo, oltre ad alcuni programmi pensati per le famiglie, per i giovani e per gli adulti. Per poterne usufruire subito, tutto quello che bisogna fare è procedere con una risintonizzazione della lista canali TV. Qualsiasi dispositivo – che sia un decoder o un televisore – ha la soluzione automatica. Così da avere subito l’emittente nella giusta numerazione.

Come sempre, ti ricordiamo che – per poter usufruire di tutte le aggiunte che stanno venendo introdotte con lo switch off – è obbligatorio avere un dispositivo compatibile con la tecnologia DVB-T2. La verifica può venire effettuata in ogni momento, sintonizzandosi sul canale 200 e accertando la comparsa della dicitura “Test HEVC Main 10”. In caso contrario, già nei prossimi mesi sarà obbligatorio munirsi di un’apparecchiatura di ultima generazione. Riconoscibile con l’apposito bollino.