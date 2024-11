Digitale Terrestre, c'è una grossa novità disponibile ed è gratis per tutti

Lo switch off del Digitale Terrestre allo standard DVB-T2 ha preso il via da ormai qualche anno. Il piano è semplice: liberare le attuali frequenze (per dedicarle al 5G) e offrire ancora più servizi ai cittadini. Con più canali, il massimo della definizione disponibile e una proposta ancor più ampia di servizi.

In attesa che il passaggio venga completato in maniera definitiva, di settimana in settimana vengono resi disponibili alcuni aggiornamenti parecchio interessanti. Che danno modo, per esempio, di incorporare la lista di canali gratuiti con maggiori emittenti per tutti. Sia a livello nazionale che regionale. Di recente, una grossa novità è stata resa disponibile per tutti ed è utilizzabile sin da oggi. Ti basta seguire alcuni semplici passaggi, senza dover spendere nemmeno un euro.

Digitale Terrestre, tutti i nuovi canali disponibili

Nuovi canali gratuiti disponibili sul Digitale Terrestre, ma solo per i cittadini residenti in Lombardia: è questa l’ultima novità voluta dal Governo per rendere l’offerta ancor più ricca. Il più apprezzato è Radio Super, un canale che va a sostituire Well TV all’LCN 788, nel Max Locale 3. Se vuoi vederlo subito, tutto quello che devi fare è effettuare un aggiornamento della lista canali col tuo telecomando. Ti basterà premere il tasto Menu, andare nella sezione dedicata ed effettuare una risintonizzazione automatica.

E non è finita qui perché, sempre in queste settimane, stanno venendo aggiunte tante altre emittenti gratuite che propongono film e serie TV di ogni genere ed età. Oltre a canali tematici per bambini e famiglie.

Se anche dopo la risintonizzazione dei canali non riesci a vedere le ultime aggiunte, allora molto probabilmente non hai una TV o un decoder compatibile con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 e codifica Mpeg-4. Per toglierti ogni dubbio, puoi effettuare una verifica andando sul canale 200. Se vedrai comparire la scritta “Test HEVC Main 10”, allora il tuo dispositivo è compatibile con lo switch off.