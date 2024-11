Decoder Digitale Terrestre in offerta schock: lo porti a casa a meno di 20€

Pronto a goderti tutti i canali che vuoi dal tuo televisore in un attimo? Oggi il Decoder Digitale Terrestre Yingtop è disponibile su Amazon a soli 18 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della super offerta Amazon, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Decoder Digitale Terrestre Yingtop: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Decoder Digitale Terrestre Yingtop è il gadget tech indispensabile se vuoi avere accesso a tutti i canali che vuoi dal tuo televisore.

Dal punto di vista tecnico, è dotato di una scocca in lega di alluminio con una buona consistenza, mentre la fusoliera ha molti fori di raffreddamento per aiutare a dissipare il calore e proteggere il dispositivo da eventuali danni da surriscaldamento.

Questo modello è compatibile con televisori con ingresso HDMI, AV o SCART, e ti ricordiamo che il numero di canali ricevuti dipende dal numero di programmi aperti nelle torri della propria zona e dalla potenza del segnale dell’antenna.

Inoltre supporta dispositivi USB WiFi, PVR e multimedia e dispone di un disco USB 2.0 con una capacità massima di 4TB. Tra l’altro, questo decoder permette di registrare tutti i tuoi programmi TV preferiti in qualsiasi momento: il video registrato verrà automaticamente salvato sulla memory stick USB in formato full HD così da averlo sempre a disposizione in base alle proprie esigenze.

Per finire, sfruttando la funzionalità LCN, sarà possibile ordinare i tuoi canali nella maniera che preferisci così da trovarli nella massima velocità.

