Samsung UE43DU7190UXZT: qualità 4K e funzionalità avanzate a 299€

Scopri come la tecnologia Crystal 4K di Samsung eleva la qualità visiva delle Smart TV. Un design elegante e funzionalità avanzate si combinano per un’esperienza di intrattenimento completa. Il modello UE43DU7190UXZT da 43″ costa solo 299,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspetti? Approfittane adesso.

Samsung UE43DU7190UXZT: la smart TV che non ti aspetti

Il modello Samsung UE43DU7190UXZT si distingue nella fascia media dei televisori grazie a un prezzo competitivo di 299 euro, che include uno sconto del 14% rispetto al costo originale. Pur non essendo un’uscita recente, rimane una scelta interessante per chi cerca una Smart TV performante e accessibile. Dal punto di vista estetico, il design senza bordi conferisce al televisore un aspetto moderno e minimalista, perfetto per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico.

La piattaforma Samsung Smart Hub centralizza l’accesso a contenuti, giochi e applicazioni, semplificando la navigazione e l’uso quotidiano. Inoltre, il supporto per gli assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant consente un controllo rapido e intuitivo. La compatibilità con SmartThings amplia le possibilità di gestione dei dispositivi smart presenti in casa.

La qualità dell’immagine è garantita dalla risoluzione 4K e dalla tecnologia PurColor, che offre colori più vivi e naturali. Inoltre, l’HDR migliora la visibilità dei dettagli anche nelle scene più contrastate, mentre il Contrast Enhancer aggiunge profondità e realismo alle immagini. Il risultato è una resa visiva che si posiziona sopra la media per la sua categoria.

Per gli appassionati di gaming, la tecnologia Motion Xcelerator garantisce sessioni di gioco fluide e reattive, eliminando ritardi e migliorando la resa dei movimenti. Anche l’audio non delude: grazie alla tecnologia OTS Lite, il suono surround tridimensionale segue l’azione sullo schermo, mentre la funzione Q-Symphony permette una perfetta sincronizzazione con soundbar compatibili, migliorando ulteriormente l’esperienza sonora.

Tra le altre caratteristiche spiccano il Gaming Hub, che offre un accesso rapido ai giochi, e l’Adaptive Sound, una funzione che ottimizza l’audio in base ai contenuti visualizzati. Non manca il supporto al digitale terrestre di ultima generazione DVBT-2, che garantisce una ricezione ottimale dei canali.

Samsung UE43DU7190UXZT è un’opzione validissima per chi desidera un televisore 4K con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La confezione include telecomando, cavo di alimentazione e manuale d’istruzioni, per un’installazione immediata e senza complicazioni. Costa solo 299,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.