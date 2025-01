Digitale Terrestre, arriva un nuovo canale esclusivo: è la guida ufficiale

È stato annunciato nelle scorse ore un nuovo importante aggiornamento per ciò che riguarda la proposta del Digitale Terrestre. Che continua a migliorare, nell’ambito del tanto discusso switch off allo standard DVB-T2. Il quale, ricordiamo, ha come obiettivo quello di fornire una selezione di emittenti ancora più vasta al massimo della qualità disponibile. Con l’unico requisito di munirsi di una TV o di un decoder compatibile con le novità.

Tra le altre cose, finalmente sarà disponibile per tutti la guida Tivù ufficiale. Grazie alla quale i telespettatori con digitale terrestre avranno modo di orientarsi all’interno dell’offerta gratuita proposta. Si potrà dunque visionare in tempo reale quali sono i programmi in arrivo, quali già in diretta, eventuali modifiche e novità di ogni sorta.

Digitale Terrestre: come collegarsi alla Guida Tivù

Già disponibile tramite applicazione, finalmente la Guida Tivù sarà resa disponibile per tutti gli utenti all’interno del Digitale Terrestre. Più precisamente nel canale 500, così che basterà munirsi del telecomando per scoprire tutto sulla programmazione in tempo reale e dei giorni successivi. Presentata come una soluzione pratica e innovativa, si tratta di un ulteriore passo in avanti per la consultazione dei palinsesti.

Per potersi agganciare subito all’ultima modifica del Digitale Terrestre, tutto quello che bisogna fare è effettuare una nuova ricerca dei canali. Possibilmente in modalità automatica, accedendo alla sezione dedicata del menu tramite il proprio telecomando della TV o del decoder.

Ma non è finita qui, perché la nuova guida Tivù non sarà ad esclusiva delle TV con digitale terrestre. Si potrà infatti utilizzarla anche tramite decoder Tivùsat, sul sito web ufficiale tivù.tv e tramite le app dedicate su iOS e Android. Tra QR Code per approfondire determinate proposte, strumenti per condividere post sui social media e schede approfondite, guardare la TV non è mai stato così bello e tecnologicamente avanzato.