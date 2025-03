Digitale terrestre: nuova numerazione e canali in Abruzzo e Calabria

Diciassette nuovi canali televisivi arricchiscono il panorama del digitale terrestre in Abruzzo, mentre la Calabria accoglie una nuova emittente musicale. Una rivoluzione nella programmazione locale che sta ridisegnando il panorama televisivo di entrambe le regioni.

L’offerta televisiva abruzzese si espande notevolmente grazie al Mux Locale 4, che introduce una varietà di nuovi contenuti per tutti i gusti. La programmazione spazia dall’informazione all’intrattenimento, con canali come “Le Cronache” (canale 80) dedicato alle news e “Gusto TV” (canale 84) per gli appassionati di cucina. Gli amanti dei viaggi possono sintonizzarsi su “Turismo TV” al canale 94, mentre chi cerca aggiornamenti costanti trova “ADN 24” al numero 111.

Particolare rilevanza assume il network Azzurra TV, che occupa quattro posizioni nel bouquet di canali, dalle frequenze 86 alla 93. Completano il quadro “Onda TV” (95) e una serie di emittenti locali tra cui Soverato 1, Tele Magna Graecia, Aquesio TV e Telebaietta, distribuite fino al canale 116.

Sul fronte calabrese, il Mux Locale 1 si arricchisce con l’inserimento di Digital TV al canale 92, dedicato alle trasmissioni di Radio Jukebox TV, ampliando così l’offerta musicale della regione.

Per accedere a tutti i nuovi canali TV, gli spettatori dovranno procedere con una semplice risintonizzazione dei propri dispositivi. Questa operazione automatica permetterà di aggiornare la lista dei canali, garantendo l’accesso completo alla rinnovata programmazione.

Questo aggiornamento del digitale terrestre conferma l’evoluzione costante del sistema televisivo italiano, sempre più attento alle esigenze di un pubblico variegato e alla ricerca di contenuti diversificati e di qualità.