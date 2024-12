Digitale Terrestre, nuovo canale gratis in HD: come guardarlo già ora

Il Digitale Terrestre non smette mai di aggiornarsi. Come promesso dal Governo che, nel suo programma di switch off allo standard DVB-T2, ha da tempo previsto un aggiornamento costante della lista di canali disponibili gratuitamente per tutti i cittadini residenti in Italia e provvisti di una TV o un decoder.

Tra le tante aggiunte sia a livello Regionale che Nazionale, ce ne sono alcune che – più di altre – hanno fatto parecchio parlare. Per via della proposta in palinsesto e dei tanti film e serie TV che vengono proposti. A queste se n’è aggiunta nelle scorse ore un’altra, un canale gratis e in alta definizione che si può sintonizzare già da oggi con una semplice ricerca automatica.

Digitale Terrestre, come vedere il nuovo canale gratis

Si chiama Byoblu ed è stato posizionato all’LCN 262. Questo nuovo canale propone tante chicche tutte da scoprire, grazie ad una programmazione sempre diversificata e che è destinata ad accontentare ogni tipologia di utenza. Ma non solo perché, facendo una ricerca automatica dei canali, è possibile ottenere altri 13 canali tutti nuovi sul Digitale Terrestre.

Che strizzano l’occhio tanto agli adulti quanto ai bambini, soprattutto ora che il Natale è alle porte con film e programmi per bambini tutti da scoprire. Se ancora non lo hai fatto, puoi procedere con una risintonizzazione automatica premendo il tasto menu dal tuo telecomando, andando nella sezione dedicata ai canali e scegliendo l’opzione di ricerca automatica della lista canali.

Ti ricordiamo inoltre che, per poter godere di tutte le aggiunte nel merito dello switch off al DVB-T2, è necessario avere una TV o un decoder di ultima generazione compatibile con questo standard. Puoi effettuare in questo momento una verifica andando sul canale 558 dove viene trasmesso Rai Sport HD nel formato Hevc. Se riesci a vederlo, allora hai un apparecchio che potrà venire utilizzato anche una volta che lo switch off sarà completato.