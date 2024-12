Netflix, film e serie TV in uscita tra il 9 e il 15 dicembre 2024

La metà di dicembre porta su Netflix una nuova selezione di uscite avvincenti, ideali per scaldare le serate invernali e arricchire il tempo libero con storie indimenticabili.

Uno dei debutti più attesi di questa settimana è Cent’anni di solitudine. La serie è l’adattamento del capolavoro letterario di Gabriel García Márquez, e segue le generazioni della famiglia Buendía, in una saga epica ambientata nel mondo magico e suggestivo di Macondo. Tra realismo magico e trame che esplorano amore, destino e tragedia, questa serie porta per la prima volta in streaming l’intensità e la profondità del celebre romanzo.

Per chi ama le dark comedy arriva invece No Good Deed. La serie segue una coppia di coniugi che decide di lasciare la propria casa, ormai un nido vuoto, per iniziare una nuova vita altrove. I due mettono in vendita la loro splendida villa in stile spagnolo degli anni ’20 situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, e inizia una vera e propria guerra di offerte.

Infine, fa il suo debutto Carry-On, un film che esplora la difficile e incredibile missione di un agente di sicurezza. Tra momenti d’azione e dilemmi morali, il film racconta come l’agente deve affrontare una pericolosa missione in cui nulla è come sembra.

Tutte le novità Netflix tra il 9 e il 15 dicembre 2024

Ecco i contenuti in uscita questa settimana:

Serie TV originali

Cent’anni di solitudine – 11 dicembre

No Good Deed – 12 dicembre

Film originali

Carry-On – 13 dicembre

Questa settimana, Netflix continua a offrire storie intense e appassionanti. A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie di dicembre 2024?