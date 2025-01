Digitale Terrestre, ufficiali le novità di fine gennaio: nuovi canali e HD per tutti

Continuano ad arrivare novità sul fronte Digitale Terrestre. In attesa che lo switch off allo standard DVB-T2 venga completato, il Governo sta proseguendo con il lancio di nuovi canali tutti in alta definizione. Per un’offerta gratuita mai così ricca e a portata di telecomando. L’unico requisito fondamentale è disporre di una TV o di un decoder di ultima generazione in casa, capace di agganciare le frequenze aggiornate.

Anche sul finire di questo mese di gennaio, le modifiche non sono di certo mancate. Ma anzi, si è deciso di aggiungere nuove emittenti sia a livello regionale che a livello nazionale. E non solo, perché ci sono anche canali già attivi che finalmente potranno venire trasmessi con il massimo della qualità di visione. Basta aggiornare il Digitale Terrestre e il gioco è fatto.

Digitale Terrestre: tutte le principali novità annunciate

Una delle principali novità riguardanti il nuovo Digitale Terrestre è arrivata a livello regionale. E più precisamente nel Lazio, con il Mux Locale 1 che ha un nuovo canale in alta definizione. Ossia Teleregione, emittente che si trova all’LCN 74 della guida TV e che finalmente trasmette in HD con la risoluzione video 1080×960 pixel.

Non mancano i problemi, purtroppo una costante per diversi canali del Digitale Terrestre. L’ultima segnalazione arriva in Piemonte, dove nel Mux Locale 3 sono stati segnalati disservizi per l’emittente Lombardia TV al canale 85. Secondo quanto emerso, la qualità delle immagini non è sufficiente nonostante la risoluzione sia di 1920x1080pixel. E non solo, perché i canali tematici 6SRNEWS e 6SR055TV agli LCN 77 e 89 non risultano sintonizzabili sul Digitale Terrestre.

Se vuoi godere di tutte le ultime novità del Digitale Terrestre e farti trovare pronto per lo switch off definitivo, tutto quello che devi fare è procedere con un aggiornamento automatico della lista canali. Direttamente dal menu della tua TV o del decoder.