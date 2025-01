Dipendenza da smartphone: allarme tra bambini e adolescenti italiani

La dipendenza da smartphone sta assumendo proporzioni allarmanti in Italia, coinvolgendo anche le fasce d’età più giovani. Secondo i dati forniti da Giocoresponsabile.info, il 62% dei bambini tra i 3 e i 5 anni utilizza già il cellulare in completa autonomia. Tra gli adolescenti italiani, il tempo medio trascorso davanti agli schermi raggiunge le 6 ore al giorno, un dato che riflette una tendenza crescente verso un utilizzo sempre più intenso e diffuso.

Gli italiani, in generale, dedicano mediamente 176 minuti al giorno ai loro smartphone, collocando l’Italia tra i paesi europei con il più alto tasso di utilizzo. Includendo tutti i dispositivi digitali, come computer e tablet, il tempo giornaliero sale a quasi 8 ore. In questa classifica europea, la Russia occupa il primo posto, seguita dall’Italia, mentre la Danimarca registra il minor tempo di utilizzo, con una media di 4 ore e 58 minuti al giorno.

Gran parte di questo tempo è assorbito dai social network come Facebook, Instagram e TikTok, che catturano l’attenzione degli utenti con un flusso costante di contenuti. Alcuni governi, come quello australiano, hanno già adottato misure restrittive, vietando l’uso dei social ai minori di 16 anni. L’esposizione precoce a queste piattaforme non si limita al tempo speso online, ma ha anche effetti negativi sullo sviluppo sociale e relazionale, in particolare tra i giovani.

Oltre all’intrattenimento, l’uso intensivo dello smartphone può facilitare comportamenti compulsivi. Secondo Giocoresponsabile.info, la dipendenza da smartphone può agevolare l’accesso al gioco d’azzardo mobile. Giochi come i Gacha Games, basati su meccaniche di ricompensa variabile, replicano dinamiche tipiche del gioco d’azzardo tradizionale, stimolando il rilascio di dopamina e alimentando cicli di tentazione e gratificazione. Nel mese di ottobre 2024, la spesa per i giochi da casinò online in Italia ha raggiunto i 251,8 milioni di euro, segnando un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

L’autonomia nell’uso dello smartphone tra i bambini varia significativamente con l’età: il 26% dei bambini tra 0 e 2 anni utilizza dispositivi digitali senza supervisione. Questa percentuale sale al 62% nella fascia 3-5 anni, all’82% tra i 6 e i 10 anni e supera il 95% tra gli 11 e i 17 anni. Per molti adolescenti, lo smartphone è un compagno costante, acceso 24 ore su 24, evidenziando il ruolo centrale di questi dispositivi nella loro quotidianità.

Sebbene la tecnologia offra numerose opportunità, è fondamentale promuovere un uso consapevole e responsabile degli smartphone per evitare che diventino strumenti di dipendenza. Solo attraverso un’educazione mirata e politiche di regolamentazione sarà possibile arginare questa tendenza preoccupante.