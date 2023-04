Disney+, film e serie TV da non perdere ad aprile 2023

Interessanti novità su Disney+ ad aprile 2023, sia per quanto riguarda i film che le serie TV in uscita.

Ma quali sono i contenuti da non perdere assolutamente questo mese? Li abbiamo raccolti qui, per facilitarvi la selezione.

Cosa vedere su Disney+ ad aprile 2023

Da un live-action di Peter Pan a una serie incentrata sul basket, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming ad aprile.

Crossover

Show disponibile dal 5 aprile che segue le vicende di due fratelli gemelli, entrambi con un promettente futuro nel basket. Dal punto di vista di uno dei due, scopriamo la loro storia dentro e fuori dal campo, mentre il padre, ex cestista professionista, si adatta alla sua nuova vita e la madre ha finalmente la possibilità di inseguire i propri sogni.

Le piccole cose della vita

Show drammatico in otto episodi, disponibile dal 7 aprile. Basato sul libro di Cheryl Strayed, racconta la storia di una scrittrice che vive un momento di crisi quando accetta di diventare una giornalista responsabile di una rubrica di consigli, nonostante la sua vita stia andando a rotoli. Il suo matrimonio è in bilico e la figlia adolescente si sta allontanando da lei. La sua vita migliorerà nel momento in cui scoprirà che, attraverso questa rubrica, è in grado di aiutare i suoi lettori ma soprattutto se stessa.

Rennervations

Dal 12 aprile è disponibile lo show in quattro episodi Rennervations, in cui il due volte candidato all’Oscar Jeremy Renner unirà le forze al suo gruppo di esperti costruttori per mettere a posto i veicoli dismessi, ricostruendoli e facendone delle creazioni spettacolari al servizio delle comunità di tutto il mondo. Ogni costruzione, infatti, avrà un suo scopo.

Sam – Una vita da sassone

Si balza poi al 26 aprile con la serie Sam – Una vita da sassone, basata sul primo poliziotto nero della Germania dell’Est. Di nome Sam, appunto, l’agente è alla ricerca di un posto da chiamare casa e lotta per la giustizia contro un sistema opprimente.

Peter Pan & Wendy

Il 28 aprile, per finire, è il turno del contenuto Disney+ più atteso di aprile 2023: Peter Pan & Wendy è una nuova reinterpretazione della nota favola che ha fatto sognare diverse generazioni. Wendy Darling, una ragazzina che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme intraprenderanno un’avventura indimenticabile e pericolosa nell’Isola che non c’è.

A proposito della piattaforma streaming, avete recuperato i migliori contenuti Disney+ di marzo 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.