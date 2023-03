Disney+, film e serie TV da vedere a marzo 2023

Disney+ può contare su un marzo 2023 davvero scoppiettante in quanto a nuove uscite. In questo mese, infatti, diversi contenuti degni di nota faranno capolino nel catalogo.

Quali sono, quindi, i film e le serie TV da non perdere su Disney+ a marzo 2023? Abbiamo raccolto cinque produzioni che dovreste assolutamente tenere in considerazione.

Disney+: cosa vedere a marzo 2023

Dal ritorno del Mandaloriano a un interessante thriller true-crime, ecco cosa vedere in streaming questo mese sulla piattaforma!

The Mandalorian 3

Il mese parte con il botto per la piattaforma di Topolino, giacché il 1 marzo viene introdotta nella libreria la terza stagione di The Mandalorian, serie spin-off di Star Wars dal grandissimo successo. Il Mandaloriano ha giocato un ruolo importante nello show dedicato a Boba Fett, quindi gli eventi narrati riprenderanno da lì (chiunque non abbia visto la serie su Boba Fett dovrebbe recuperarla prima di guardare The Mandalorian 3). Nuovi pianeti da esplorare e missioni da portare a termine aspettano il viaggiatore corazzato, che intratterrà gli spettatori con nuovi entusiasmanti episodi.

Abbott Elementary 2

Il 1 marzo è anche il momento della seconda stagione di Abbott Elementary, che introduce nel catalogo 10 nuovi episodi (gli altri verranno distribuiti più in là). Per chi non conoscesse questa acclamata serie, segue un gruppo di insegnanti alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le numerose difficoltà, sono guidati dalla passione, noncuranti del misero stipendio e determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita, contestando talvolta l’atteggiamento del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini.

UnPrisoned

Debutta il 10 marzo la serie UnPrisoned, una comedy che racconta di una terapista disordinata ma perfezionista e madre single la cui vita viene stravolta quando il padre esce di prigione e si trasferisce da lei e dal figlio adolescente, Finn. A vestire i panni dei protagonisti, la splendida Kerry Washington e Delroy Lindo, i quali sono anche i produttori esecutivi.

Lo strangolatore di Boston

Il 17 marzo è il turno di un true crime che sembra promettere davvero bene: Lo strangolatore di Boston, film dedicato alle giornaliste pioniere che hanno raccontato la storia di alcuni efferati omicidi avvenuti nella Boston degli anni ’60. Per essere più precisi, la pellicola è incentrata su Loretta McLaughlin, reporter che trova una correlazione tra gli omicidi dello Strangolatore di Boston. In compagnia della fidata collega Jean Cole, la donna condurrà le immagini nonostante sia ostacolata dal sessismo dell’epoca. A vestire i panni delle protagoniste, Keira Knightley e Carrie Coon.

Kindred

Un’altra serie interessante in uscita questo mese è Kindred, prevista dal 29 marzo. Racconta la storia di un aspirante scrittrice trasferitasi a Los Angeles, Dana James, che viene trascinata avanti e indietro nel tempo ritrovandosi in una piantagione del XIX secolo, luogo legato a doppio filo alla storia della sua famiglia. La giovane si trova così al centro di una storia d’amore interrazziale che attraversa passato e presente.

