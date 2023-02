Disney+, i migliori film e serie TV di febbraio 2023

Disney+ ha in serbo altre sorprese per i suoi abbonati a febbraio 2023, dopo un mese di gennaio non così entusiasmante.

Ma quali sono i migliori film e serie TV Disney+ di febbraio 2023? In questo articolo abbiamo selezionato 5 contenuti che proprio non dovreste lasciarvi scappare!

Disney+, le novità di febbraio 2023

Dal secondo film di Black Panther a un’interessante serie tratta da un romanzo bestseller, ecco cosa vedere a febbraio sulla piattaforma Disney.

Black Panther: Wakanda Forever

Dopo il debutto in sala a novembre, il secondo film di Black Panther diventa disponibile per gli abbonati alla piattaforma della casa del Topo il 1 febbraio. Dopo la morte di Re T’Challa, la regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze del mondo esterno. Gli eroi devono unire le forze con l’aiuto di War Dog Nakia ed Everett Ross creando un nuovo patto per il regno di Wakanda.

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa

Il 1 febbraio è anche il turno di La famiglia Proud: più forte e orgogliosa, serie animata che segue le vicende dell’adolescente Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano la vita quotidiana con senso dell’umorismo e grande cuore. Si tratta di un revival di La famiglia Proud, trasmesso originariamente su Disney Channel dal 2001 al 2005. Nei nuovi episodi, mamma Trudy avrà davanti a sé una nuova carriera, papà Oscar sogni più audaci e Penny nuove sfide, tra le quali diventare amica di una vicina di casa convinta di avere molto da insegnarle.

The Great North 3

La terza stagione di The Great North debutta sempre il 1 febbraio, per proseguire le avventure della famiglia Tobin in Alaska. I sogni artistici di Judy la portano ad allontanarsi dalla famiglia e a entrare nel mondo del glamour del centro commerciale locale, rendendo vani gli sforzi del padre single Beef, che vorrebbe tenere vicini i suoi figli. In assenza della madre, Judy cerca una guida nella sua nuova capa, Alyson, e nella sua amica immaginaria, Alanis Morissette, che le appare sotto forma di aurora boreale.

j-hope IN THE BOX

Il 17 febbraio è il turno di j-hope IN THE BOX , incentrato sulla star internazionale dei BTS. Il documentario seguirà l’artista in ogni fase del suo lavoro per la pubblicazione del primo album da solista.

Fleishman a pezzi

Dal 22 febbraio è possibile scoprire la serie di FX Fleishman a pezzi, tratta dal romanzo bestseller di Taffy Brodesser-Akner. Lo show racconta la storia di Toby Fleishman, interpretato da Jesse Eisenberg, che ha 41 anni e un divorzio alle spalle. L’uomo si butta così nel mondo delle app di appuntamenti, ma, proprio quando inizia ad avere successo con le donne, la sua ex moglie Rachel scompare, lasciandolo con Hannah di 11 anni e Solly di 9. Mentre cerca di trovare un equilibrio nella sua vita, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia accaduto a Rachel finché non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio.

A proposito della piattaforma streaming di Topolino, avete recuperato i migliori contenuti Disney+ di gennaio 2023?