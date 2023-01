Disney+, film e serie TV da vedere a gennaio 2023

Tante novità a gennaio 2023 per Disney+, che cerca di accontentare il suo pubblico con più di qualche contenuto degno di nota.

Quali sono, quindi, i migliori film e serie TV da vedere nel primo mese del nuovo anno sulla piattaforma Disney? Ne abbiamo scelti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Disney: le novità di gennaio 2023

Da una nuova serie sui casi di cronaca a un’accattivante comedy britannica, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma della Casa di Topolino.

Star Wars: The Bad Batch 2

Il mese inizia alla grande: dal 4 gennaio è infatti disponibile la seconda stagione della serie animata Star Wars: The Bad Batch. I nuovi episodi si posizionano cronologicamente alcuni mesi dopo gli eventi di Kamino, e la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Nel corso di una serie di entusiasmanti missioni mercenarie, visiteranno diversi luoghi della galassia incrociando amici e nemici.

Reservation Dogs 2

La seconda stagione di Reservation Dogs, che segue le vicende di quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale, debutta sempre il 4 gennaio. Dopo gli eventi della stagione 1, la banda ha iniziato a rubare e a mettere da parte i soldi per realizzare il suo sogno di raggiungere la California. Ma, dopo alcuni furti promettenti, il piano del quartetto fallisce e la gang si scioglie. Così, ognuno cerca di trovare la propria strada.

Ecco a voi i Chippendales

Dall’11 gennaio è disponibile nel catalogo Ecco a voi i Chippendales, una serie true crime che ripercorre la storia di Somen “Steve” Banerjee, immigrato indiano divenuto l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo, i cui spettacoli hot con papillon e colletti bianchi sono diventati un vero fenomeno culturale negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70. Una folle storia di imprenditoria e sogno americano, quella di un uomo che, da benzinaio, insegue le proprie ambizioni e decide di creare uno strip club per donne.

Little Demon

Little Demon, serie animata per adulti composta da sette episodi, è incentrata su Laura, una donna rimasta incinta di Satana 13 anni prima, e Chrissy, la sua figlia Anticristo, che ha appena scoperto i suoi poteri demoniaci. Le due cercano di vivere una vita normalissima nel Delaware, ma sono costantemente ostacolate da Satana, che vuole la custodia dell’anima di sua figlia, e dalle forze mostruose al suo servizio.

Extraordinary

Dal 25 gennaio gli abbonati a Disney+ possono invece guardare Extraordinary, show ambientato in un mondo in cui tutte le persone acquisiscono un superpotere il giorno del loro 18esimo compleanno. La protagonista Jen, tuttavia, nonostante sia una venticinquenne ancora non ne ha uno: per questo motivo si sente diversa dagli altri, incapace di andare avanti e bloccata in un lavoro senza prospettive. Per sua fortuna può contare sull’amica Carrie, che le impedisce di crogiolarsi nella sua autocommiserazione.

