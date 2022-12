Disney+, film e serie TV da vedere a dicembre 2022

Disney+ sa come accontentare i suoi abbonati nel mese di dicembre 2022, facendogli più di un regalino in occasione del Natale. Non mancano, infatti, una manciata di film e serie TV che potrebbero entusiasmare gli spettatori.

In questo articolo abbiamo quindi raccolto 5 contenuti che non dovreste perdervi l’ultimo mese dell’anno. Buona lettura!

I migliori contenuti Disney+ di dicembre 2022

Dalla serie su Il mistero dei templari a un corto che potrebbe rivelarsi una vera perla, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

Notte al Museo – La vendetta di Kahmunrah

Film d’animazione ambientato nell’universo di Una Notte al Museo, disponibile dal 9 dicembre. Il lavoro estivo di Nick Daley come guardiano notturno del museo è un impiego impegnativo per uno studente delle superiori, ma il ragazzo sta seguendo le orme del padre ed è determinato a non deluderlo. Fortunatamente, conosce l’antica tavoletta del museo che dà vita a tutto quando il sole tramonta ed è felice di rivedere al suo arrivo i suoi vecchi amici, tra cui Jedediah, Octavius e Sacagawea… Ma quando il sovrano Kahmurah fugge con lo scopo di sbloccare il mondo sotterraneo egizio e liberare l’Esercito dei Morti, spetta a Nick fermare il folle e salvare il museo una volta per tutte.

Il Mistero dei Templari: la Serie

Dal 14 dicembre debutta l’attesa serie basata sul popolare franchise cinematografico omonimo. Mentre nei film, Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute, Nicolas Cage ha interpretato un archeologo, criptologo autodidatta e ladro dilettante che va a caccia di tesori perduti seguendo indizi trovati in antichi reperti americani, nella serie sarà protagonista una giovane eroina che intraprende un’avventura per salvare un tesoro panamericano perduto e fare luce sul misterioso passato della sua famiglia.

The Patient

Sempre il 14 dicembre è il turno di un thriller psicologico incentrato su un terapeuta che viene imprigionato da un suo paziente serial killer. Quest’ultimo gli chiede di frenare i suoi istinti omicida, così il protagonista si trova a scavare nel passato del carnefice portando a galla fratture familiari e dolorosi allontanamenti.

Le Pupille

Alice Rohrwacher e Alfonso Cuarón confezionano un cortometraggio che è disponibile nel catalogo dal 16 dicembre. Viene raccontata la storia di alcune bambine che si trovano a trascorrere il Natale in un collegio religioso isolato dal resto del mondo. Un breve racconto di fantasia, avidità e innocenza.

American Horror Story: NYC

Infine, dal 28 dicembre gli abbonati al servizio possono guardare la stagione 11 del famoso show di Ryan Murphy. I nuovi episodi sono ambientati a New York, dove morti e sparizioni misteriose iniziano a moltiplicarsi. Nel frattempo, un medico fa una scoperta spaventosa e un giornalista locale finisce sulle prime pagine di tutti i quotidiani del giorno successivo.

