Disney+, film e serie TV da vedere a novembre 2022

Disney+ ha davanti a sé un novembre 2022 carico di novità: per quanto riguarda i film e le serie TV in uscita c’è davvero tanta carne al fuoco e gli abbonati saranno di certo felici di saperlo.

Abbiamo quindi cercato di raccogliere i migliori contenuti di novembre 2022 su Disney+, per facilitare agli utenti la scelta.

Disney+: cosa vedere a novembre 2022

Dalla serie fantasy ispirata a un cult di Ron Howard a un documentario dedicato all’iconico Topolino, ecco cosa non lasciarsi sfuggire questo mese.

Limitless

E se si potesse combattere l’invecchiamento e attingere al vero potenziale del corpo umano? Questa la premessa di Limitless, nuova serie National Geographic con la star del cinema globale Chris Hemsworth, disponibile dal 16 novembre. Una nuova ricerca scientifica offre affascinanti spunti su come sarebbe possibile “sbloccare i superpoteri” del nostro corpo per combattere le malattie, avere prestazioni migliori e persino invertire il processo di invecchiamento. Hemsworth, sottoponendosi a una serie di prove per comprendere i limiti del corpo umano, fornirà consigli su come possiamo vivere più a lungo.

Nuovo Santa Clause Cercasi

Il 16 novembre è anche il giorno del debutto di Nuovo Santa Clause Cercasi, serie TV che porta sul piccolo schermo la magia del Natale. Scott Calvin è sull’orlo del suo 65esimo compleanno e si rende conto che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere i suoi poteri e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe trarre benefici da una vita nel mondo comune, in particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo Nord. Scott si propone quindi di trovare un sostituto adatto a lui, mentre prepara la sua famiglia a una nuova vita lontana dal freddo polare.

Mickey: The Story of a Mouse

Il 18 novembre arriva un atteso docufilm sull’emblema Disney: stiamo parlando di Topolino, simbolo di gioia e innocenza infantile praticamente in ogni angolo del globo. Nel corso degli anni, il personaggio si è evoluto in versioni sorprendentemente diverse, che riflettono sia la straordinaria carriera del suo creatore che i drammatici cambiamenti sociali della nazione che rappresenta.

Come per Disincanto

Il 24 novembre è il momento del sequel della commedia musicale live-action del 2007 Come d’incanto di Kevin Lima. Il film riprenderà la storia quindici anni dopo gli eventi del primo film e racconterà il post-lieto fine del film originale, con Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) che scopriranno quanto sia utopico nella realtà di tutti i giorni il “vissero felici e contenti”. Vedremo così come una principessa delle fiabe affronta i problemi di coppia di una donna reale e cosa prova un uomo, seppur seducente, del mondo reale ad incarnare l’immagine del Principe azzurro.

Willow

A chiudere il mese, il 30 novembre, spetta a Willow, serie fantasy tratta dal film cult di Ron Howard. Si posiziona cronologicamente anni dopo gli eventi della pellicola del 1988, introducendo nuovi personaggi nel regno incantato delle fate regine e dei mostri a due teste di Eborsisk e dando il benvenuto al suo omonimo eroe, Willow Ufgood. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownie, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove deve affrontare i propri demoni interiori e restare unito per salvare il mondo.

A proposito della piattaforma streaming della Casa di Topolino, avete dato un’occhiata ai migliori contenuti Disney+ di ottobre 2022?