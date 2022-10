Disney+, 5 contenuti da non perdere a ottobre 2022

Disney Plus si arricchisce di interessanti contenuti a ottobre 2022, tra serie TV e film in arrivo.

Tra le nuove aggiunte, però, quali sono le nuove produzioni migliori su Disney+ a ottobre 2022? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film e serie TV Disney+ di ottobre 2022

Dal primo film horror targato Marvel a una nuova serie di corti animati di Star Wars, ecco cosa vedere sulla piattaforma questo mese.

Licantropus

Dal 7 ottobre è disponibile sulla piattaforma di Topolino un horror ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel: il licantropo Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog nel 1972 sulle pagine di Marvel Spotlight e successivamente detentore di una propria testata – Werewolf By Night – durata 43 numeri. Con le sue atmosfere tetre, il film inaugura l’imminente festa di Halloween ma, soprattutto, fa da apripista al debutto dei mostri all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel.

Candy: Morte in Texas

Una casalinga e madre del 1980, Candy Montgomery. Non c’è nulla che non vada nella sua vita: ha un marito d’oro, due figli, una bella casa ed è una donna attenta persino alla pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei e le sue azioni chiedono un po’ di libertà, i risultati sono fatali. La serie Disney+, disponibile dal 12 ottobre, è basata su una vicenda realmente accaduta e racconta la storia della casalinga che uccise la sua amica e vicina di casa con 41 colpi d’ascia.

Rosaline

Il 14 ottobre arriva una rivisitazione del classico dramma shakespeariano Romeo e Giulietta, raccontata dal punto di vista della cugina di lei, Rosaline appunto, che si dà il caso fosse anche una recente fiamma di Romeo. Così, quando lui incontra Giulietta e inizia a corteggiarla, Rosaline tenta di sabotare la loro storia d’amore al fine di riavere il suo ragazzo.

Boris 4

La quarta stagione di Boris debutta a distanza di tanti anni della terza, per raccontare ancora una volta, con linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. I nuovi episodi, disponibili dal 26 ottobre, racconteranno il ritorno della storica troupe su un set. I protagonisti, tuttavia, dovranno confrontarsi con una serie di cambiamenti: adesso, infatti, dettano legge le piattaforme streaming, gli influencer e i social network. Riusciranno ad adeguarsi ai tempi?

Star Wars: Tales of the Jedi

Serie animata in sei episodi che racconta le storie di due Jedi totalmente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku. In sostanza, il progetto permetterà ai fan di Star Wars di scoprire come la prima è diventata come loro l’hanno conosciuta e in che modo il secondo è scivolato verso il Lato Oscuro. Gli appassionati della saga fantascientifica troveranno nello show diversi volti noti, tra cui Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Bail Organa, Mace Windu e Yaddle. Ogni episodio durerà circa 15 minuti e saranno tutti disponibili dal 26 ottobre.

