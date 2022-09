Disney+, 5 cose da non perdere a settembre 2022

Disney+ ha un calendario di uscite piuttosto interessante a settembre 2022. Sia sul fronte cinema che su quello serie TV.

Ma quali sono i migliori contenuti Disney+ di settembre 2022? Di seguito ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

I migliori contenuti Disney+ di settembre 2022

Dal nuovo film di Pinocchio alla serie dedicata al chitarrista dei Sex Pistols, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma di Topolino.

Pistol

Dal 7 settembre è possibile trovare nel catalogo una serie davvero interessante, incentrata sul leggendario chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones e diretta dal premio Oscar Danny Boyle. Lo show racconta la rivoluzione del rock, basandosi sulle memorie di Jones stesso. È la storia di una band composta da ragazzi del proletariato, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso gli equilibri della musica minacciando di far cadere il governo.

Pinocchio

Rivisitazione in live-action del Classico Disney, il film di Pinocchio è disponibile sulla piattaforma dall’8 settembre. Diretto e prodotto da Robert Zemeckis, si avvale del talento di Tom Hanks per riportare in vita una favola che ha conquistato grandi e piccoli. Con l’aiuto di una computergrafica molto curata, gli scenografi hanno lavorato duramente per proiettare su schermo le pagine scritte da Carlo Collodi alla fine del 1800.

Wedding Season – Finché morte non li separi

Lo stesso giorno debutta la commedia romantica d’azione Wedding Season, che segue la storia di Katie e Stefan. I due si conoscono a un matrimonio e decidono di iniziare una relazione, in barba al fatto che lei un fidanzato già ce l’abbia e lo stia pure per sposare. Due mesi dopo, alle nozze di Katie, si assiste di fatto a un pluriomicidio: il nuovo marito viene mortalmente avvelenato con tutta la sua famiglia. Tra i sospettati principali ovviamente c’è Stefan, che a sua volta crede che la colpevole sia Katie.

Mike

La serie dedicata a Mike Tyson farà il suo ingresso nel catalogo sempre l’8 settembre. In otto episodi, si prefigge l’obiettivo di raccontare la vita del pugile, dell’atleta e dell’uomo che è stato Tyson, dalla sua infanzia al successo. Soffermandosi sul personaggio, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, il divario sociale, la fama e il potere dei media.

Hocus Pocus 2

Infine, il 30 settembre il sequel di Hocus Pocus, ben 29 anni dopo l’avventura originale. Con un’atmosfera molto simile a quella del film del 1993, la storia è ambientata alla vigilia di Halloween e ha per protagoniste tre ragazze che, dopo averle evocate, dovranno evitare il possibile caos scatenato dalle sorelle Sanderson.

