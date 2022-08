Disney+, 5 cose da vedere ad agosto 2022

Disney+ ha in serbo per i suoi abbonati un agosto 2022 piuttosto frizzantino, merito dei suoi brand più apprezzati e remunerativi. Stiamo parlando dell’universo Marvel e Star Wars, che saranno protagonisti del mese con un paio di contenuti attesi.

In questo articolo abbiamo quindi raccolto 5 cose da vedere su Disney+ ad agosto 2022, così da facilitare la scelta a coloro che hanno effettuato la sottoscrizione alla piattaforma della Casa del Topo.

I migliori contenuti Disney+ di agosto 2022

Dallo show su Cassian Andor a quello che introduce il personaggio di interpretato da Tatiana Maslany nel MCU, ecco cosa guardare sulla piattaforma questo mese.

Lightyear

Già dal 3 agosto è introdotto nel catalogo della piattaforma il lungometraggio animato Lightyear, appena 45 giorni dopo aver debuttato nei cinema. La pellicola racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo di Toy Story era ispirato: rimasto bloccato su un pianeta ostile lontanissimo dalla Terra insieme al suo comandante e al resto dell’equipaggio, lo Space Ranger cerca di trovare un modo per tornare a casa. L’arrivo del malvagio Zurg e del suo esercito, tuttavia, complica le cose e mette a rischio la missione.

Prey

Il 5 agosto viene aggiunto al catalogo Prey, che narra la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato. Il film, infatti, è il quinto capitolo della serie cinematografica Predator, nonché prequel dei precedenti quattro.

I Am Groot

Una serie di corti racconterà le avventure di Baby Groot, iconico personaggio dei Guardiani della Galassia, durante la sua crescita, tra nuove conoscenze e grandi imprese. Una spin-off piacevole e leggero, non fondamentale per comprendere appieno la trilogia di James Gunn, ma che comunque i fan Marvel potrebbero non volersi perdere quando uscirà su Disney+, il 10 agosto. D’altronde, il piccolo Groot è diventato un vero e proprio beniamino per gli appassionati, grazie al suo faccino adorabile e a un mix perfetto di simpatia e carisma.

She-Hulk

Disponibile dal 17 agosto, la serie She-Hulk introduce il personaggio di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un avvocato specializzato in casi legali riguardanti superuomini, nel MCU. Sebbene lo show si incentri su di lei, accoglierà una schiera di personaggi tra cui Hulk stesso, interpretato da Mark Ruffalo, e Abominio, i cui panni sono vestiti da Tim Roth. Jennifer Walters è la cugina di Bruce Banner, che ottiene i suoi poteri in seguito a una trasfusione di sangue. A differenza di Bruce, tuttavia, riesce a scegliere i momenti in cui trasformarsi.

Andor

Infine, proprio l’ultimo giorno di agosto, approda sulla piattaforma Andor, serie dedicata al protagonista del riuscito Rogue One. Lo show esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire in che modo far la differenza. In un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi, il personaggio intraprenderà il cammino che lo trasformerà in un eroe ribelle. La serie, infatti, si sofferma sulla storia della nascente ribellione contro l’Impero e su come persone e pianeti siano stati coinvolti.

A proposito del mese corrente, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di agosto 2022?