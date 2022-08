Netflix, 5 serie TV da non perdere ad agosto 2022

Agosto 2022 si preannuncia piuttosto interessante sul piano serie TV per Netflix, visto che un paio di grandi show sono pronti a tornare sulla piattaforma con nuove stagioni.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di agosto 2022? Di seguito ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste proprio lasciarvi scappare!

Le migliori serie TV Netflix di agosto 2022

Dai nuovi episodi della serie incentrata sulle chiavi magiche a uno show d’animazione su un giocattolo smarrito, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming questo mese.

The Sandman

Basata sull’omonimo fumetto DC, The Sandman è un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l’influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza. La serie sbarca il 5 agosto nel catalogo.

Locke & Key 3

Lo show più atteso di agosto 2022 è probabilmente la terza e ultima stagione di Locke & Key, basata sull’omonima serie di comic book di Hill. Una storia con le sfumature di un giallo che affonda le radici su temi importanti, quali la perdita delle persone care e gli incrollabili legami familiari. Dopo gli eventi delle prime due stagioni, nella terza – disponibile dal 10 agosto – vedremo Gideon come nemico numero uno. Probabilmente i Locke scopriranno una serie di nuove chiavi che potranno aiutarli nella battaglia, mentre Bode, il piccolo di casa, ha intenzione di usare la chiave della memoria per consentire alla madre Nina di ricordare la magia.

Non ho mai… 3

La terza stagione di Non ho mai…, commedia di formazione che ha riscosso un buon successo sulla piattaforma, è disponibile dal 12 agosto. Devi è la protagonista della serie incentrata sulla sua vita al liceo, luogo in cui cerca di diventare una ragazza più popolare rispetto all’immagine timida e impacciata che mostra. Nei nuovi episodi vedremo come continuerà la sua relazione con Paxton, nonostante nutra dei sentimenti per Ben.

Alma

Il 19 agosto è il momento di Alma, show spagnolo creato dallo sceneggiatore di The Orphanage. Composto da 10 episodi, racconta la storia di una giovane donna che, viaggiando in pullman con alcuni compagni di classe, rimane coinvolta in un misterioso incidente quando una strana nebbia avvolge il veicolo. La protagonista si salva insieme a pochi altri, ma inizia ad avere spaventose visioni: dovrà quindi recuperare la memoria e scoprire i misteri che circondano l’incidente.

Lost Ollie

Il 24 agosto approda su Netflix la miniserie Lost Ollie, che racconta la storia di un giocattolo perduto alla ricerca del suo padroncino in campagna. Il balocco deve affrontare i tanti pericoli dell’infanzia mentre cerca il ragazzino che lo ha smarrito. Le puntate, inoltre, ci mostrano anche la storia di quest’ultimo, che ha perso molto di più rispetto al suo migliore amico. Un racconto commovente che fa leva sui ricordi dell’infanzia, portando alla mente degli spettatori quegli incontri che hanno cambiato la loro vita per sempre.

