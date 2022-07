Netflix, 5 serie TV da non perdere a luglio 2022

Netflix sa benissimo che i suoi abbonati non vedono l’ora di scoprire come si concluderà la quarta stagione della sua serie di punta, Stranger Things. Più di qualche sorpresa interessante è pronta a debuttare questo mese sul fronte seriale, sebbene i riflettori siano puntati tutti su Undici e i suoi amici.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Netflix di luglio 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di luglio 2022

Dai due episodi conclusivi di Stranger Things 4 alla serie post apocalittica tratta dal famoso videogioco di Capcom, ecco cosa guardare sulla piattaforma streaming questo mese.

Stranger Things 4 (Parte 2)

Gli episodi finali della quarta stagione di Stranger Things sono disponibili dal 1 luglio. Dopo i 7 precedenti distribuiti a fine maggio, i fan muoiono dalla voglia di scoprire cosa succederà a Undi e i suoi amici nelle ultime due puntate, adesso che una nuova grande minaccia incombe su Hawkins. Il gran finale durerà la bellezza di due ore e mezza, praticamente quanto un lungo film, e le aspettative degli spettatori sono alle stelle. Uno dei maggiori “pro” di questa stagione è stato un ritorno alle origini, sono infatti numerose le analogie con la season 1. È stato accolto in modo positivo anche il tono, decisamente più creepy rispetto al passato.

Boo, Bitch

Dopo la trilogia di film Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo in cui interpreta Lara Jean, Lana Condor torna protagonista per Netflix, stavolta in una serie TV: Boo Bitch, comedy disponibile sulla piattaforma dall’8 luglio. La trama è incentrata su una studentessa all’ultimo anno di liceo che ha trascorso la sua vita senza mettersi mai in mostra, fin quando decide di cambiarla per iniziarne una epica. Il giorno dopo, tuttavia, scopre di essere diventata un fantasma. Come prenderà questa sua nuova condizione?

Quella notte infinita

Lo stesso giorno approda nel catalogo un nuovo thriller carcerario, ambientato in una sola e lunghissima notte. Si tratta di una produzione spagnola in cui un gruppo di uomini armati assedia l’isolato carcere psichiatrico di Monte Baruca, al fine di catturare il detenuto Simón Lago. Qualora l’uomo venisse rilasciato, tutto si risolverebbe in pochi minuti. Ma il direttore della prigione Hugo si oppone alla richiesta, affrontando gli aggressori solo con pochi funzionari sotto il suo comando e gli stessi carcerati.

Resident Evil – La Serie

La serie ispirata al famoso videogioco horror Capcom sarà disponibile dal 14 luglio. La prima stagione sarà composta da otto episodi ed è ambientata circa trent’anni dopo la scoperta del Virus T, con gli sporchi segreti dell’Umbrella Corporation ormai venuti a galla. La storia è raccontata su due linee temporali differenti: nella prima, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, ma si rendono presto conto che la città non è quello che sembra e che il padre potrebbe nascondere dei pericolosi segreti; nella seconda, invece, sono passati una decina di anni e Jade, ormai adulta, deve sopravvivere in un mondo dominato da mostri, tormentata dai segreti del passato.

Uncoupled

Il 29 luglio è il turno di Uncoupled, nuova serie con protagonista l’attore di How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris (che ha già lavorato con il colosso dello streaming vestendo i panni del Conte Olaf in A Series of Unfortunate Events). La nuova commedia Netflix segue le vicende di Michael, la cui vita prende una svolta inaspettata quando suo marito decide di chiedere il divorzio dopo 17 anni di matrimonio. L’uomo si ritrova quindi a perdere quella che considerava la sua dolce metà e a ricominciare una vita da 40enne single e gay a New York.

