Netflix, 5 serie TV da non perdere a giugno 2022

Netflix ha in serbo gradite sorprese per gli abbonati nel mese di giugno 2022. Soprattutto per quanto riguarda i ritorni seriali, dal momento che due contenuti attesissimi faranno nuovamente capolino nel catalogo.

Di cosa stiamo parlando? Scopritelo in questo articolo in cui abbiamo raccolto le 5 migliori serie TV Netflix di giugno 2022!

Le migliori serie TV Netflix di giugno 2022

Dalla nuova stagione di The Umbrella Academy a quella di Peaky Blinders, ecco gli show da non perdere questo mese sulla piattaforma.

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale?

Il 3 giugno arriva nel catalogo un’interessante docuserie che pone sotto i riflettori Eirik Jensen, famoso poliziotto norvegese che ha tenuto la nazione con il fiato sospeso dal momento del suo arresto nel 2013. La premessa è semplice: si tratta di uno dei poliziotti più ligi della storia norvegese o di un grande narcotrafficante della Scandinavia? Lo show racconterà la sua incredibile storia fino alla potenziale disfatta in tribunale nel 2020.

Peaky Blinders 6

Il capitolo finale dell’acclamata serie gangster britannica arriverà il 10 giugno e sarà composto da 6 episodi. Dopo gli eventi della stagione 5, che si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Murphy), la sesta riparte da questo evento e vede Tommy affrontare vari nemici, ma il più pericoloso tra questi è se stesso. A ogni modo, la storia non sarà conclusa con i prossimi episodi: un film ambientato a Birmingham, la cui produzione è prevista per il 2023, è già nei piani!

God’s Favorite Idiot

In questa nuova comedy, disponibile dal 15 giugno, l’impiegato Clark Thompson diventa improvvisamente un messaggero di Dio e forma insieme ai suoi colleghi un gruppo di persone che uniscono le forze per il bene superiore. Quella di Clark quindi, che fino a quel momento era una vita normalissima, tra le saune con suo padre e le attenzioni per i suoi adorati gatti, prende una svolta inaspettata.

The Umbrella Academy 3

La terza attesissima stagione della serie, basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way, illustrato da Gabriel Bá, sarà disponibile dal 22 giugno. Lo show segue le vicende di un gruppo di fratelli con abilità soprannaturali riuniti dal padre adottivo sotto il cappello della Umbrella Academy, dove viene insegnato loro come utilizzare i poteri che hanno e come controllarli per combattere il male. Nei nuovi episodi, la Umbrella Academy si troverà faccia a faccia con una nuova controparte, la Sparrow Academy.

La casa di carta: Corea

Il 24 giugno è il turno del remake coreano di uno degli show Netflix più visti di sempre: La casa di carta. In questa nuova versione, composta da 12 episodi di 60 minuti ciascuno, la più grande rapina di tutti i tempi viene architettata in Corea. Proprio come nella serie originale, c’è una mente geniale a muovere i fili, mentre talentuosi criminali prendono con loro alcuni ostaggi e cercano di portare a segno il colpo.

A proposito del gigante dello streaming, ecco 5 serie TV Netflix di maggio 2022 da recuperare!