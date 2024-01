Disney+, film e serie TV da vedere a gennaio 2024

Disney+ introduce nel catalogo nuovi film e serie TV a gennaio 2024, tra cui qualche novità che potrebbe ingolosire gli abbonati.

Quali sono, quindi, i migliori contenuti Disney+ di gennaio 2024? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste sottovalutare.

Migliori film e serie TV Disney+ di gennaio 2024

Da una nuova serie Marvel a un film di fantascienza che sembra promettere davvero bene, ecco cosa trovate questo mese sulla piattaforma streaming.

Echo

Nuova serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe, che vede per protagonista Maya Lopez, interpretata da Alaqua Cox. L’abile combattente è già apparsa nella serie TV Hawkeye nel ruolo della leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative. Echo racconterà le origini di Maya seguendo le vicissitudini della giovane tra le strade malfamate di New York, mentre affronta il proprio passato, ricollegandosi alle sue radici native americane. La serie è disponibile dal 10 gennaio.

The Creator

Tra i film in uscita, il più atteso del mese è probabilmente The Creator, sci-fi dal regista di Rogue One – A Star Wars Story. Disponibile dal 17 gennaio, è ambientato durante una guerra futura tra la razza umana e le forze di un’intelligenza artificiale, e segue le vicende di Joshua (John David Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie, reclutato per dare la caccia all’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma distruttiva.

The Artful Dodger

Sempre dal 17 gennaio, gli abbonati al servizio possono vedere la serie The Artful Dodger, ambientata nella bella Australia del 1850, più precisamente nella vivace colonia di Port Victory. Qui Jack Dawkins è Dodger, chirurgo con un passato da borseggiatore. Due figure scombussoleranno la sua vita: il brigante Fagin, che lo attirerà nuovamente nel mondo del crimine, e Lady Belle, la figlia del Governatore, determinata a diventare il primo chirurgo donna della colonia.

American Horror Stories 3

American Horror Stories, spin-off della serie antologica American Horror Story in cui ciascun episodio racconta una diversa terrificante storia dell’orrore, arriva alla sua season 3 dopo il debutto sui teleschermi statunitensi in tempo per Halloween: dal 24 gennaio, anche coloro che hanno effettuato la sottoscrizione a Disney+ possono godersi questi nuovi 4 episodi.

A Real Bug’s Life: Megaminimondo

Docuserie realizzata in collaborazione con National Geographic che segue da vicino la vita di nove specie di insetti sparsi in tutto il pianeta, ispirandosi al famoso e bellissimo film Pixar A Bug’s Life. È disponibile dal 24 gennaio.

A proposito della piattaforma di Topolino, avete dato un’occhiata ai migliori contenuti Disney+ di dicembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.