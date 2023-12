Disney+, migliori film e serie TV di dicembre 2023

Si avvicina il Natale e Disney+ si prepara a distribuire film e serie TV di spessore a dicembre 2023, per concludere in bellezza l’anno.

Quali sono, quindi, i migliori contenuti di questo mese? Ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

Migliori film e serie TV Disney+ di dicembre 2023

Dalla serie tratta della famosa saga di Rick Riordan al seguito di un apprezzato show animato Marvel, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Theater Camp

Il 6 dicembre arriva il film Theater Camp, commedia incentrata su Amos e Rebecca-Diane, migliori amici da sempre e insegnanti di recitazione presso un campeggio malmesso a nord di New York. Dopo che la fondatrice della colonia estiva a tema teatrale finisce in coma, lo staff deve collaborare con il figlio per mantenere a galla questo luogo sacro per gli attori.

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può

L’8 dicembre è il turno di Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, l’ultimo film d’animazione basato sulla popolare serie di libri di Jeff Kinney. Questa avventura originale è un divertente e commovente racconto natalizio incentrato sullo studente delle medie Greg Heffley, amato da tutti per le sue disavventure.

Indiana Jones e il quadrante del destino

Molto atteso è il film in uscita 15 dicembre, Indiana Jones e il quadrante del destino, uscito nei cinema lo scorso giugno. Torna protagonista l’iconico Harrison Ford in un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo, che lo porterà a lottare contro il tempo per recuperare un quadrante leggendario in grado di cambiare il corso della storia.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Il contenuto più atteso dagli abbonati è previsto per il 20 dicembre. La serie originale ispirata ai libri di Rick Riordan ci presenta la storia di un moderno semidio di 12 anni, che sta iniziando ad accettare i suoi nuovi poteri divini quando il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, il protagonista deve intraprendere l’avventura di una vita per ritrovarlo.

What If…? 2

Infine, il 22 dicembre è il turno di What If…? 2, che porta sulla piattaforma streaming nuovi episodi della tanto apprezzata serie animata Marvel. Ogni episodio è a sé stante e ci mostra “cosa sarebbe successo se” alcuni eventi fossero andati diversamente nei film Marvel, il tutto attraverso un delizioso stile animato.

A proposito della piattaforma streaming, avete recuperato i migliori contenuti Disney+ di novembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.