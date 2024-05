Netflix, tutti gli anime di maggio 2024

Maggio 2024 è un mese ricco di anime per Netflix, il che dimostra come la piattaforma streaming intenda sempre più affermarsi nella distribuzione di questo genere.

Quali sono, quindi, gli anime su Netflix a maggio 2024? Di seguito è possibile trovare elenco completo, con la data d’uscita e una breve descrizione a corredo.

Gli anime in uscita su Netflix a maggio 2024

Dal nuovo lungometraggio dello Studio Colorido a uno dei battle shōnen più apprezzati del momento, ecco cosa vedere questo mese sul servizio streaming.

Jujutsu Kaisen

Dal 1 maggio è disponibile la prima stagione di Jujutsu Kaisen, un anime amato da molti giovani e che prende in prestito più di qualche cosa dal famoso Naruto. Proprio come il ninja disegnato da Kishimoto, infatti, Yūji Itadori (protagonista di Jujutsu Kaisen) è un ragazzo che a suo malgrado avrà la vita stravolta dopo esser diventato il recipiente di Ryōmen Sukuna, il demone più forte della storia che ora dimora nel suo corpo. Yūji dovrà cercare di sopravvivere a se e a coloro che vogliono ucciderlo per porre fine alla minaccia di Sukuna.

Jujutsu Kaisen 0

Sempre dal 1 maggio è disponibile anche Jujutsu Kaisen 0, film che funge da prequel alla storia incentrandosi sul giovane Yuta Okkotsu, che ottiene il controllo di uno spirito estremamente potente. Un gruppo di stregoni lo iscrive alla Tokyo Prefectural Jujutsu High School, per aiutarlo a controllare questo potere e anche a tenerlo d’occhio.

Dr. Stone

Ancora il 1 maggio, entra nel catalogo anche Dr. Stone con le prime due stagioni. La storia racconta di una misteriosa catastrofe che pietrifica l’intera umanità: il tempo passa e il mondo cambia, con la natura che riprende i propri spazi e ogni traccia di civilizzazione sbiadisce. Nel 5738, dopo 3700 anni, il giovane e geniale scienziato Senku Ishigami riesce a risvegliarsi e organizza l’occorrente per sopravvivere e ricostruire la civiltà umana, scoprendo che la causa della de-pietrificazione è l’acido nitrico. Formula quindi un composto in grado di risvegliare le persone, ma è difficile da produrre.

Black Clover (stagione 2)

Il primo giorno del mese permette ai fan di continuare a seguire anche Black Clover. Asta e Mars sono riusciti a impedire a Fana di immolarsi, e al suo risveglio, la giovane non sembra ricordare nulla eccetto un desiderio bruciante di trovare le pietre magiche e una presenza ribollente d’odio. Nel frattempo, Ladros, che tutti credevano sconfitto, torna alla carica…

T • P Bon

Dal 2 maggio è poi disponibile T • P Bon, che segue le vicende di uno studente liceale apparentemente ordinario coinvolto in una squadra di agenti viaggiatori nel tempo. Il loro compito è salvare vite durante eventi storici che si verificano in diverse ere e luoghi in tutto il mondo.

Garouden: The Legend of the Lone Wolf

Dal 23 maggio, gli abbonati possono invece gustarsi Garouden: The Legend of the Lone Wolf. La storia racconta la fuga dal passato tormentato di Juzo, che è costretto a partecipare a un mortale torneo di combattimenti clandestini. Contando sulle sue abilità nella rispettata arte marziale Takemiya-ryu, Juzo affronta un percorso costellato da nemici formidabili e demoni personali, il tutto con una taglia di tre milioni di yen sulla testa e un detective sulle sue tracce.

My Oni Girl

Infine, il 24 maggio è il turno di My Oni Girl, lungometraggio animato che racconta la storia di un giovane troppo accondiscendente e del suo incontro con una Oni, che è totalmente il suo opposto.

La pellicola dello Studio Colorido è sicuramente uno dei migliori film Netflix di maggio 2024.