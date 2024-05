Netflix, 5 film da non perdere a maggio 2024

Tanta carne al fuoco in ambito “cinema” sul più famoso dei servizi streaming questo mese. Non è stato infatti semplice scegliere i migliori film Netflix di maggio 2024.

Vi state chiedendo quali siano? Di seguito è possibile dare un’occhiata alla nostra raccolta per facilitarvi la selezione.

I migliori film Netflix di maggio 2024

Dal biopic di Gianna Nannini a un film incentrato sulla battaglia tra cereali, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Sei nell’anima

Ad aprire il mese ci pensa Gianna Nannini il 2 maggio, con il biopic Sei nell’anima. La cantautrice italiana viene raccontata dalle origini al successo, quando si afferma come icona del rock femminile. Gli spettatori potranno seguire quindi il percorso di iniziazione personale e artistica vedendola pian piano trovare la sua voce e il suo stile inconfondibile.

Unfrosted: storia di uno snack americano

Il 3 maggio debutta uno dei contenuti più attesi del mese: si tratta di un film che racconta della nascita delle pop-tarts e vede protagonisti Jerry Seinfeld e Hugh Grant. Per essere più precisi, la commedia segue la rivalità tra due note aziende di cereali per la colazione, Kellogg’s e Post, che all’inizio degli anni ’60 in Michigan competono per rivoluzionare per sempre il modo di fare colazione negli USA. Seinfeld interpreta Bob Cabana, dirigente di Kellogg’s, mentre Grant è Tony the Tiger, la mascotte di Frosted Flakes.

La madre della sposa

Il 9 maggio è invece il momento di una commedia romantica che vede protagonista Brooke Shields e che arriva sulla piattaforma giusto in tempo per la Festa della mamma. Il film racconta la storia di Emma, la cui figlia Lana torna dall’estero per annunciare il proprio imminente matrimonio in Thailandia. La situazione peggiora quando Emma scopre che lo sposo è il figlio dell’uomo che anni addietro le spezzò il cuore.

My Oni Girl

Un’altra grande uscita di questo mese è quella del 24 maggio, ovvero il film d’animazione My Oni Girl. La storia è quella del giovane Hiiragi, che, per cercare di andare d’accordo con tutti, si ritrova incapace di dire di no ad ogni richiesta che gli fanno. Un giorno d’estate, mentre sta tentando di esaudire senza successo l’ennesima richiesta, incontra una Oni alla ricerca della madre nel mondo umano. Tsumugi, a differenza del ragazzo, fa tutto ciò quello che vuole risultando il suo esatto opposto. Come si evolverà il rapporto fra questi due giovani così diversi?

Atlas

Sempre il 24 maggio è poi il turno di Atlas, pellicola in cui Jennifer Lopez si cala nel ruolo di un’analista dati coinvolta in un viaggio di fantascienza che tira in ballo l’Intelligenza Artificiale. Il nome della protagonista è appunto Atlas e dovrà partire per una pericolosissima missione in cui la posta in gioco è a dir poco alta. Questo nuovo atteso thriller di fantascienza è diretto da Brad Peyton di San Andreas.

