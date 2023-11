Disney+, film e serie TV da non perdere a novembre 2023

Disney+ non vuole certo perdere terreno rispetto a Netflix e agli altri concorrenti, quindi anche a novembre 2023 aggiunge nuovi contenuti che arricchire il catalogo.

Quali sono, allora, i film e le serie TV Disney+ da non perdere a novembre 2023? Abbiamo raccolto cinque contenuti che meritano di essere tenuti d’occhio.

Migliori film e serie TV Disney+ di novembre 2023

Dalla nuova stagione della serie di successo dedicata a Babbo Natale a un interessante film con Sandra Oh. Ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming.

Quiz Lady

Sandra Oh e Awkwafina vestono i panni di due sorelle, Anne e Jenny, che tentano irrimediabilmente di coprire i debiti di gioco della madre. Quando il cane di Anne viene rapito, le due ragazze partono per un viaggio attraverso il paese con lo scopo di racimolare soldi. E decidono di provarci facendo ciò che gli riesce meglio: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow. Il film è disponibile dal 3 novembre.

Nuovo Santa Clause Cercasi 2

Dall’8 novembre, il bravo Tim Allen indossa ancora una volta il suo affezionato costume di Babbo Natale per continuare a raccontare la storia interrotta con la fine della stagione precedente in questa serie di successo. Assistiamo dunque alle vicende di Scott e della sua famiglia, elfi compresi, che cercano di mantenere vivo lo spirito del Natale. Una nuova minaccia però sembra all’orizzonte quando si presenta un nuovo Santa Clause…

A Murder at the End of the World

Serie TV di genere mystery, disponibile dal 14 novembre. Protagonista è l’esperta di tecnologia Darby Hart, invitata insieme ad altri otto ospiti a partecipare a un ritiro presso la località remota e affascinante di un miliardario solitario. Quando, tuttavia, uno dei presenti viene trovato morto, la giovanissima protagonista deve usare le sue abilità di detective per dimostrare che si è trattato di un omicidio.

Scivolando sulla neve

Altro contenuto natalizio è Scivolando sulla neve, disponibile in streaming dal 17 novembre. Il film segue la storia di Eddie Garrick, un uomo che ha voltato le spalle al Natale a causa di un’esperienza traumatica della sua infanzia. Su richiesta di sua moglie Allison, da cui è separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni a lavorare con lui la Vigilia di Natale, dove incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick. Eddie, che è un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma, quando scatena l’ira di un politico locale, lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale.

American Horror Story: Delicate

Infine, il 29 novembre è il turno di American Horror Story: Delicate, nuova stagione della famosa serie horror antologica. La trama ruota attorno all’attrice Anna Victoria Alcott, che, dopo numerosi tentativi falliti di fecondazione assistita, non desidera altro che mettere su famiglia. Mentre cresce il clamore intorno al suo recente film, teme che qualcosa possa prendere di mira lei e la sua ricerca della maternità.

A proposito delle nuove uscite in streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di novembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.