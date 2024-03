Disney+ in super offerta a 1,99 euro al mese per nuovi e vecchi abbonati

A sorpresa Disney ha lanciato una nuova offerta sul piano Standard con pubblicità di Disney+, la piattaforma di video streaming che dà accesso a un catalogo ricco di film e serie TV per tutta la famglia, i più piccoli e i soli adulti: il piano è in promo a 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro, con la possibilità di disdire senza costi prima del rinnovo automatico al termine del periodo promozionale.

L’offerta scade il prossimo 14 marzo ed è rivolta non solo ai nuovi abbonati ma anche a coloro che riattiveranno un vecchio abbonamento sottoscritto in precedenza.

Le novità più importanti del mese di marzo per il catalogo Disney+

Il 5 marzo farà il suo debutto la prima stagione di Morte e altri dettagli, la serie tv con protagonista Imogene Scott e innumerevoli colpi di scena. Il prossimo 20 marzo arriverà invece la quinta stagione di What we do in the Shadow, una delle serie più amate tra i fan di storie horror.

Impossibile poi non menzionare la serie dedicata a The Eras Tour, il concerto-film evento di Taylor Swift che ha polverizzato ogni record di incassi.

Per quanto riguarda i film, riflettori accesi a partire dal 29 marzo su Madu, una pellicola che racconta la storia di un giovane nigeriano – Anthony Madu – il cui sogno è quello di diventare un ballerino.

Cogli al volo l’opportunità di aderire alla promo Disney+ a 1,99 euro al mese per tre mesi grazie alla super offerta sul piano Standard con pubblicità, che consente di riprodurre i video fino a 1080p (Full HD) oltre al supporto di due schermi in contemporanea collegati allo stesso account.

