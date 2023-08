Disney+, 5 cose da vedere ad agosto 2023

Disney+ non vuole perdere terreno rispetto alle piattaforme concorrenti, così, anche ad agosto 2023, introduce nel catalogo film e serie TV che potrebbero ingolosire il pubblico.

Quali sono, dunque, i contenuti da vedere su Disney+ ad agosto 2023? Abbiamo raccolto in questo articolo 5 cose che non dovreste perdervi.

I migliori contenuti Disney+ di agosto 2023

Da una nuova serie dell’universo di Star Wars alla terza stagione di un mystery comedy-drama molto acclamato da pubblico e critica, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma!

Guardiani della galassia Vol. 3

Il 2 agosto debutta Guardiani della Galassia Vol. 3, quello che è il canto del cigno di James Gunn in casa Marvel, la chiusura dell’arco narrativo e l’emozionante commiato ai suoi amati personaggi. Il capitolo sicuramente più cupo, dove prende finalmente il centro della scena il personaggio più amato dal regista, Rocket Raccoon. Una pellicola imperdibile per gli appassionati di cinecomics!

Only Murders in the Building 3

Arriva poi la terza stagione di Only Murders in the Building, dove troviamo Meryl Streep al fianco di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. I protagonisti saranno coinvolti in un altro caso di omicidio, e dovranno nuovamente calarsi nei panni di investigatori in erba. Dall’8 agosto sulla piattaforma streaming.

The Bear 2

Il 16 agosto torna invece la serie creata da Christopher Storer. Questa seconda stagione sarà composta da 10 episodi, due in più rispetto alla prima, e sarà incentrata sull’apertura del nuovo ristorante. Per chi non avesse visto la season precedente, The Bear segue le vicende di un giovane chef di talento che torna a Chicago per gestire il piccolo locale di famiglia dopo la morte del fratello.

Ashoka

Il 23 agosto esce poi uno spin-off di Star Wars ambientato nella timeline di The Mandalorian. Ahsoka Tano è una femmina Togruta, allieva Padawan di Anakin Skywalker ed eroina della Guerra dei Cloni. Al fianco di Anakin, è passata dall’essere una studentessa testarda a una leader matura. Ma il suo destino ha seguito un percorso diverso da quello del Jedi. Ahsoka dà la caccia al malvagio Grand’Ammiraglio Thrawn nella speranza di localizzare Ezra Bridger, giovane Jedi scomparso con Thrawn molti anni prima.

Cenerentola

Per la prima volta rimasterizzato in 4K, il 25 agosto fa il suo esordio su Disney+ il cartone animato del 1950. Gli spettatori possono quindi rivivere la favola della ragazza che perde la scarpetta di cristallo e corona i suoi sogni di sposare il principe in risoluzione ultra HD.

A proposito della piattaforma di Topolino, avete recuperato i migliori contenuti Disney+ di luglio 2023?