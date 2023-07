Disney+, 5 cose da vedere a luglio 2023

In piena estate, Disney+ non rinuncia ad infoltire il proprio catalogo con contenuti nuovi. Così, se fa troppo caldo per uscire, ci si può sempre intrattenere in casa con qualche film o serie TV.

Quali sono allora i contenuti Disney+ da non perdere a luglio 2023? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire!

Disney+: film e serie TV da vedere a luglio 2023

Dal sequel di un cult di fine anni ’90 al ritorno di un amatissimo cartone animato, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma di Topolino.

Full Monty – La serie

L’iconica pellicola del 1997 ottiene a distanza di oltre 25 anni un sequel diretto, disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 luglio. Attraverso otto episodi, la serie racconta che fine hanno fatto i diversi protagonisti del film, gli spogliarellisti improvvisati diventati un fenomeno globale con una scena cult riproposta in tutte le salse. Lo show seguirà lo stesso gruppo di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego.

Kizazi Moto: Generazione di fuoco

Lo stesso giorno è disponibile un’antologia animata sci-fi che presenta 10 visioni futuristiche dell’Africa ispirate alle diverse storie e culture del continente. Per essere più precisi, si tratta di una raccolta di 10 cortometraggi che attingono a prospettive unicamente africane per immaginare audaci visioni su spiriti, mostri, tecnologia avanzata e alieni.

Yuzuru Hanyu Ice Story 2023 – Gift at Tokyo Dome

Dal 14 luglio è possibile vedere sulla piattaforma Disney Il primo spettacolo sul ghiaccio in assoluto al Tokyo Dome, GIFT. Si tratta di una storia che racconta la vita e il futuro di Yuzuru Hanyu sul ghiaccio. Questo film è prodotto dal pattinatore professionista Yuzuru Hanyu e diretto da MIKIKO, noto per l’utilizzo delle più moderne tecnologie di produzione scenica.

Futurama 11

A distanza di 10 anni, torna il famoso cartone animato americano dallo spirito tagliente. La nuova stagione di Futurama presenta 10 episodi inediti per spettatori nuovi e fan di lunga data, che saranno accontentati con una serie di risposte che aspettano da un decennio mentre una nuova pandemia esplode in città.

How I Met Your Father 1B

Infine, il 26 luglio esce sulla piattaforma How I Met Your Father 1B, show ambientato in un futuro prossimo in cui Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

