Disney+, 5 cose uscite a giugno 2023 da recuperare assolutamente

Inseguendo costantemente concorrenti come Netflix, Disney+ ogni mese aggiunge film e serie TV al suo catalogo e non ha perso occasione di deliziare i suoi abbonati a giugno 2023.

Quali sono, dunque, le novità da non recuperare sulla piattaforma streaming uscite lo scorso mese? Ne abbiamo raccolte cinque da tenere d’occhio assolutamente.

Film e serie TV Disney+ usciti a giugno 2023

Dal meraviglioso e a lungo aspettato seguito di Avatar a una nuova serie Marvel, ecco cosa vedere sulla piattaforma di Topolino.

Avatar: la via dell’acqua

Dal 7 giugno è disponibile sul servizio streaming il seguito di Avatar, ambientato 10 anni dopo gli eventi raccontati nel primo film. Il regista riporta gli spettatori sul magico mondo di Pandora per una nuova avventura ricca di emozioni, raccontando la storia della famiglia Sully e presentando al pubblico i maestosi tulkun dell’oceano.

Saint X

Dallo stesso giorno è disponibile anche il dramma psicologico Saint X, raccontato attraverso più linee temporali. La storia è incentrata sulla misteriosa morte di una ragazza durante una vacanza ai Caraibi da sogno, mostrando come questa crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa caccia alla verità.

Flamin’ Hot

Film uscito il 9 giugno che racconta la storia di Richard Montañez, che, da addetto alle pulizie dell’azienda di patatine Frito-Lay, ha usato la sua eredità messicana per creare i famosi i Flamin’ Hot Cheetos, lo spuntino che ha sconvolto il mondo dell’industria alimentare, divenendo un fenomeno globale. Nel 2019, l’azienda ha informato i produttori del film che la storia era falsa, ma questo non ha fermato i lavori alla pellicola.

Abbott Elementary 2 (Parte 2)

La seconda parte della stagione 2 di Abbott Elementary ha debuttato il 21 giugno per raccontare l’avvincente continuazione di questa commedia, che segue un gruppo di insegnanti appassionati alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo a scuola e nella vita, questi dipendenti pubblici sottopagati sono innamorati del loro lavoro, anche se talvolta non concordano con l’atteggiamento del distretto scolastico nei confronti dell’educazione.

Secret Invasion

Il 21 giugno è stato il momento anche di Secret Invasion, nuova serie che espande il MCU. La trama ruota intorno a Nick Fury, creatore del progetto Avengers, che viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull. Fury e i suoi alleati cercheranno così di sventare la minaccia e salvare l’umanità in una corsa contro il tempo.

