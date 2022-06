Disney+, 5 contenuti da non perdere a giugno 2022

Disney+ ha in serbo diverse sorprese per i suoi abbonati a giugno 2022, soprattutto per quanto riguarda le serie TV in uscita. Infatti, non solo la piattaforma renderà disponibili i restanti episodi di Obi-Wan Kenobi, assolutamente da non perdere, ma anche alcune novità piuttosto allettanti.

Quali sono, dunque, i migliori contenuti Disney+ a giugno 2022? In questo articolo ne abbiamo selezionati 5 per facilitare la vostra scelta!

Cosa vedere su Disney+ a giugno 2022

Dalla nuova serie Marvel che introdurrà il personaggio di Kamala Khan nel MCU allo show d’animazione incentrato sul simpatico robot di Big Hero 6, ecco cosa guardare sulla piattaforma questo mese.

Hollywood Stargirl

Hollywood Stargirl, di casa Disney, è il sequel del film Disney+ del 2020 che racconta le vicende di Stargirl Caraway (Grace VanderWaal) – disponibile dal 3 giugno. La protagonista è un’adolescente dalla voce cristallina, che con i suoi semplici gesti di gentilezza riesce a rendere magica la vita degli altri. Questa nuova proposta narra il viaggio di Stargirl lontano da Mica, Arizona, verso un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità.

Ms. Marvel

Show che introduce un nuovo personaggio Marvel: Kamala Khan, adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Grande fan dei supereroi, soprattutto di Captain Marvel, Kamala è una vorace scrittrice di fan-fiction che si sente invisibile sia a casa che a scuola. La sua vita, tuttavia, prende una svolta inaspettata quando ottiene i superpoteri come i paladini che ha sempre ammirato. La serie è disponibile dall’8 giugno.

Love, Victor 3

L’ultima stagione della serie spin-off del film Love, Simon sarà disponibile dal 15 giugno. La storia riprenderà da dove si era interrotta, quindi vedremo il protagonista prendere una decisione in campo sentimentale. Victor continuerà il viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per capire con chi vuole stare, ma, più in generale, chi vuole essere. Nelle nuove puntate, lui e i suoi amici si troveranno di fronte a una nuova serie di situazioni da risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.

Only Murders in the Building 2

L’acclamata crime-comedy con Selena Gomez tornerà sulla piattaforma il 28 giugno, regalando agli abbonati nuovi episodi. La prima stagione si era conclusa con il trio di protagonisti che aveva scoperto l’assassino di Tim Kono, inquilino del loro palazzo. Tuttavia, proprio quando credevano di aver risolto il caso, si erano ritrovati coinvolti in un nuovo crimine: il presidente del consiglio dell’Arconia Bunny Fogler pugnalato a morte con il ferro da maglia di Mabel (interpretata, appunto, da Selena Gomez). Come se la caveranno i tre improbabili detective?

Baymax!

Con una prima stagione composta da 6 episodi, Disney porta sulla sua piattaforma le avventure dell’affidabile, gonfiabile e inimitabile robot compagno di assistenza sanitaria il 29 giugno. Baymax, nella città di San Fransokyo, si propone dunque di fare ciò per cui era stato programmato sin dall’inizio: aiutare gli altri.

