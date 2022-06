Prime Video, 5 serie TV da non perdere a giugno 2022

Prime Video ha in programma di distribuire alcune serie TV interessanti a giugno 2022, per accontentare gli abbonati al servizio.

Tra grandi ritorni e novità assolute, quali sono quindi le 5 serie TV Prime Video da non perdere a giugno 2022? Le abbiamo raccolte in questo articolo per facilitarvi la selezione.

Le migliori serie TV Prime Video di giugno 2022

Dal ritorno di The Boys allo show tratto dall’omonima trilogia di Jenny Han, ecco i contenuti da non perdere sulla piattaforma Amazon questo mese.

The Boys 3

Si parte con la terza stagione di The Boys, che verrà distribuita a scaglie dal 3 giugno all’8 luglio (data del season finale). Quando i protagonisti vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy. Dopo il successo delle prime due stagioni, dunque, i personaggi principali dello show sono pronti per regalare nuove avventure e colpi di scena al pubblico.

Fairfax 2

La commedia animata per adulti Fairfax torna con i nuovi episodi il 10 giugno e si tuffa nuovamente nella cultura hypebeast attraverso gli occhi della Generazione Z. Incentrato su Fairfax Avenue a Los Angeles, lo show segue quattro migliori amici delle scuole medie attraverso situazioni esilaranti e divertenti.

L’estate nei tuoi occhi

L’estate nei tuoi occhi, il cui titolo originale è The Summer I Turned Pretty, arriva il 17 giugno e porta sullo schermo l’omonima trilogia di Jenny Han (autrice della serie letteraria To All the Boys I’ve Loved Before). Si tratta di un drama multigenerazionale incentrato su Belly, adolescente che si prepara a vivere un’estate diversa dal solito con i suoi amici d’infanzia: la pubertà li ha cambiati, e cominciano a guardarsi con occhi nuovi. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

The Lake

Lo stesso giorno sarà disponibile anche The Lake, serie comedy canadese che promette agli abbonati una buona dose di risate. La trama è semplice ma le premesse sono buone: dopo essere tornato dall’estero in seguito alla rottura con il suo partner di lunga data, Justin ha intenzione di entrare in contatto con la figlia adolescente che ha dato in adozione. I suoi piani per creare nuovi ricordi con sua figlia nel cottage di famiglia, tuttavia, vengono rovinati quando scopre che i suoi genitori l’hanno lasciato alla sua sorellastra, Maisy-May.

Chloe

Il 24 giugno, infine, è il turno di Chloe, thriller psicologico in sei episodi focalizzato su Becky, che si ritrova a paragonare la sua vita a quelle apparentemente perfette degli utenti su Instagram, visitando compulsivamente un account: quello di Chloe. Quando quest’ultima muore improvvisamente, però, Becky decide di scoprire come e perché è venuta a mancare assumendo una nuova identità. Attraverso il suo alter ego Sasha, Becky diventa così popolare; ma la finzione presto oscura e confonde la realtà, e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando.

A proposito dei contenuti di questo mese, ecco le serie TV Netflix da non perdere a giugno 2022.