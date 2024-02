Disney+, film e serie TV da non prendere a febbraio 2024

Più di qualche contenuto interessante su Disney+ a febbraio 2024, specie per i fan Marvel e Star Wars.

Quali sono, quindi, i film e le serie TV da non perdere a febbraio 2024 su Disney+? In questo articolo abbiamo raccolto ciò che non dovreste lasciarvi scappare.

Migliori film e serie TV Disney+ di febbraio 2024

Da un cinecomic a una serie rivolta agli appassionati della storia del Giappone, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming.

The Marvels

Il 7 febbraio si aggiunge The Marvels alle pellicole del Marvel Cinematic Universe disponibili nel catalogo. Il film vede protagoniste le tre supereroine interpretate da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, che uniranno le forze per salvare l’universo dopo che in qualche modo i loro poteri si sono interconnessi.

Suncoast

Disponibile dal 9 febbraio, il film si basa sulla storia semiautobiografica di un’adolescente (Nico Parker) che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre (Laura Linney), stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista (Woody Harrelson) che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi.

Star Wars: The Bad Batch 3

Il 21 febbraio sbarca nel catalogo la terza stagione della serie animata Star Wars: The Bad Batch, che espande ulteriormente l’universo narrativo del celebre franchise creato da George Lucas. Nella terza stagione il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all’interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. La squadra, divisa e minacciata da ogni parte, dovrà cercare alleati inaspettati, imbarcarsi in missioni pericolose e raccogliere tutto ciò che ha imparato per liberarsi dall’Impero.

Shōgun

Il 27 febbraio, Disney+ ci catapulta nell’affascinante e pericoloso Giappone del ‘600 con Shōgun, atteso nuovo adattamento televisivo del celebre romanzo d’avventura del 1975 scritto da James Clavell. All’alba di una guerra civile che segnerà un secolo, Lord Yoshii Toranaga lotta per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Naufragato in un vicino villaggio di pescatori, il marinaio inglese John Blackthorne si ritrova coinvolto in questo feroce scontro, con solo la traduttrice Toda Mariko a colmare il divario tra i due uomini. Mentre serve il suo signore in questo difficile scenario politico, Mariko deve conciliare la sua intesa appena nata con Blackthorne, il suo impegno per la fede che l’ha salvata e il suo dovere verso il suo defunto padre.

What We Do in the Shadows 5

Infine, il 28 febbraio arriva la quinta stagione di What We Do in the Shadows. Nei nuovi episodi, Guillermo tenta di fare il “salto di qualità” da vampiro membro di una famiglia a purosangue dopo aver pagato l’amico Derek per trasformarlo, scoprendo però che la trasformazione richiede più tempo di quanto pensasse. Mentre Nandor lo sente scivolare via, Colin è in corsa per la posizione di controllore della città e ammorba tutti con i suoi discorsi elettorali. Nadja, invece, subisce gli effetti di una maledizione precedentemente non diagnosticata e si sente obbligata a riconnettersi con “una” famiglia del Vecchio Continente.

